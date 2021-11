Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktris Korea Selatan, Han So Hee , menggemparkan penonton serial My Name karena adegan seks yang direkam. Agensi sang aktris pun merilis pernyataan resmi seraya mengklarifikasi peristiwa yang terjadi di balik layar My Name.Nama Han So Hee menjadi topik pembicaraan pada pertengahan bulan lalu. Pada wawancara video call bersama Netflix pun Han So Hee menyinggung adegan seks dengan lawan mainnya, Ahn Bo Hyun."Saya mendengar tentang adegan itu saat kami sedang syuting," aku Han So Hee, dilansir dari Soompi."Pada awalnya, saya bertanya-tanya, 'Apakah ini akan baik-baik saja?' Saya pikir adegan itu mungkin akan mengalihkan perhatian penonton dari keseluruhan alur cerita dan menjadi gangguan untuk tujuan keseluruhan Ji Woo," tambahnya.Hingga akhirnya, Han So Hee mendiskusikan tentang karakter Ji Woo yang diperankannya, dengan penulis dan sutradara. Adegan itu pun diyakininya sebagai penggambaran sisi lain Ji Woo dari sosok perempuan yang ingin balas dendam."Setelah mendiskusikannya dengan penulis dan sutradara, saya menafsirkannya sebagai adegan ketika Ji Woo dapat menunjukkan sisi dirinya yang lebih manusiawi," ungkapnya.Di sisi lain, hari ini agensi Han So Hee, 9ato Entertainment, merilis pernyataan resmi sebagai klarifikasi tentang kesalahpahaman komentar Han So Hee tersebut. Mereka menekankan bahwa adegan seks telah disetujui sebelum syuting."Kami telah menyimpulkan bahwa wawancara sebelumnya dari tanggal 20 Oktober di mana aktris Han So Hee menyatakan, 'Saya mendengar tentang adegan itu ketika kami sedang syuting,' dapat menyebabkan beberapa kesalahpahaman tergantung pada perspektif pendengar," ujar agensi."Adegan tersebut pertama kali dibahas dalam tahap pra-produksi, dan kami berdiskusi tentang kemungkinan syuting adegan kamar tidur untuk mengekspresikan perubahan emosional Ji Woo (Han So Hee)," papar mereka.Setelah itu, kata agensi Han So Hee, karena naskahnya belum selesai, keputusan adegan seks itu belum dipastikan. Hal itu tergantung pada emosi karakter saat syuting.Kemudian, dibahas bahwa adegan tersebut dapat menunjukkan sisi manusiawi Ji Woo dan menjelaskan fluktuasi emosi Ji Woo pada peristiwa berikutnya. Sehingga pada akhirnya, dilakukan dengan persetujuan dari para aktor dan staf."Selanjutnya, sutradara dan penulis membahas dan mempertimbangkan panjang lebar cara mengekspresikan adegan. Keputusan akhir untuk adegan tersebut dibuat di tengah syuting setelah diskusi dan pertimbangan yang cermat," jelas mereka.9ato Entertainment memaparkan, seluruh adegan telah didiskusikan. Baik antara sutradara, penulis, tim produksi, dan pemeran."Kami ingin langsung mengatasi kecurigaan karena kami tahu berapa banyak pemikiran dan kerja keras yang dilakukan tim produksi dan aktor dalam proyek ini. Kami juga meminta masyarakat untuk menahan diri dari asumsi dan kesalahpahaman tentang masalah ini," pungkas mereka. My Name Serial menceritakan wanita bernama Yoon Ji Woo (diperankan Han So Hee), yang bergabung dengan organisasi kejahatan dan menyusup ke polisi sebagai agen yang menyamar untuk mempelajari kebenaran di baliknya kematian ayahnya.Aktor Ahn Bo Hyun berperan sebagai Jeon Pil Do, rekan Ji Woo di kepolisian. Ada juga Park Hee Soon yang berperan sebagai Moo Jin, sosok yang membawa Yoon Ji Woo ke organisasi kejahatan dan membantunya menyamar di kepolisian.