Song Hye-kyo Park Bo-gum Bermain di Serial Drama Terbaru

Setelah terakhir bermain di Descendants of the Sun, Song Hye-kyo dipastikan akan kembali tampil dalam serial drama terbaru berjudul Boyfriend. Dia akan memerankan tokoh utama wanita dan menjadi lawan main Park Bo-gum, aktor serial Hello Monster.Seperti dilaporkan AllKPop, Song akan bermain sebagai Cha Soo-hyun, menantu seorang konglomerat. Park menjadi Kim Jin-hyuk, pria yang biasa saja dalam banyak hal, tetapi tahu cara menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil.Drama percintaan ini akan berpusat pada mereka berdua, seorang wanita yang tampaknya punya segalanya dan seorang pria rata-rata yang tampaknya tidak punya banyak apa-apa.Naskah serial ini ditulis oleh Yoo Young-ah, yang sebelumnya mengerjakan My Annoying Brother (2016) dan Because I Love You (2017). Park Shin-woo akan menjadi sutradara. Sebelumnya, Park telah menulis dan menyutradarai film White Night (2009).Song adalah aktris kelahiran Daegu November 1981. Dia telah bermain di belasan film dan serial drama. Selain Descendants, ada Autumn in My Heart (2000), Guardian Angel (2001), Full House (2004), serta That Winter, the Wind Blows (2013).Park adalah aktor kelahiran Soeul Juni 1993. Dia dikenal dalam berbagai karakter peran di sejumlah serial, seperti Wonderful Mama (2013), Naeil's Cantabile (2014), Hello Monster (2015), dan Love in the Moonlight (2016).Rencanya Boyfriend akan disiarkan perdana pada semester kedua 2018 oleh kanal tvN.(ASA)