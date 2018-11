Pecahkan Rekor, Film Suzzanna Raup Rp37 Miliar Kurang dari Sepekan

Film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur memecahkan rekor box office akhir pekan sejak tayang di bioskop pada Kamis pekan lalu. Film A Man Called Ahok masih mencapai performa box office tinggi selama akhir pekan kedua pemutaran.Menurut data FilmIndonesia.or.id pada Senin, 19 November 2018, Suzzanna (Soraya Intercine Films) meraup angka penjualan satu juta lembar tiket atau setara pendapatan kotor Rp37 miliar (Rp37 ribu per tiket) selama akhir pekan pertama tayang (15-18 November). Jika film beredar di 570-an layar setelah hari pertama, kini jumlah layar bertambah hingga 600-an.Dengan performa itu, Suzzanna menempati posisi pertama sebagai film horor yang menembus angka penjualan satu juta tiket dalam waktu singkat. Rekor sebelumnya dipegang Danur 2: Maddah (MD Pictures), yang menembus satu juta setelah lima hari. Di bawahnya, ada Jailangkung (Screenplay & Legacy) yang mencapai angka serupa dalam enam hari pertama.Namun dalam komparasi umum, film satu juta tiket tercepat masih dipegang oleh dua episode Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! (Falcon Pictures) yang mencapai angka tersebut dalam tiga hari pertama.Sementara itu, A Man Called Ahok (The United Team of Art) menambah angka penjualan 574 ribu tiket selama sepekan terakhir. Ditambah capaian akhir pekan pertama sebanyak 587 ribu, total nilai box office film biopik ini adalah 1,16 juta tiket atau setara Rp42,97 miliar.Hanum & Rangga (MD Pictures) merosot lebih cepat dengan tambahan angka penjualan 161 ribu lembar tiket selama sepekan terakhir. Total nilai box office film adaptasi novel ini adalah 362 ribu tiket atau setara Rp13,4 miliar.Dua film lain yang masih tayang hingga awal pekan ini dan siap pamit turun layar adalah Dear Nathan Hello Salma (Rapi Films), dengan capaian 840 ribu tiket selama 25 hari, dan Keira: Kisah Gadis dengan Tujuh Kepribadian (Tu7uh), dengan 4.844 tiket selama empat hari.(ASA)