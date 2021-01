Trailer Godzilla vs.Kong, Ada Mechagodzilla?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Trailer Godzilla vs.Kong masih ramai menjadi perbincangan di jagat media sosial. Netizen menyoroti pertarungan epic antara Godzilla dan Kong di awal cuplikan video tersebut.Selain itu, netizen juga menyoal kehadiran sosok Mechagodzilla . Terlihat di awal cuplikan video berdurasi dua menit itu ada sosok seperti Godzilla dengan sinar merah memporak-porandakan kota, namun sosoknya samar tertutup awan.Beberapa petunjuk lain kemunculan Mechagodzilla adalah saat scene Ren Serizawa (Shun Oguri) di belakangnya ada monitor yang menunjukan sistem dari Mechagodzilla.Mechagodzilla memang belum diperkenalkan di Monsterverse. Tetapi ia memiliki sejarah panjang dengan Godzilla versi Toho. Mechagodzilla pertama kali muncul di Godzilla vs Mechagodzilla pada 1974.Awalnya diceritakan bahwa Mechagodzilla adalah alien. Tetapi di masa depan Mechagodzilla diubah sebagai senjata buatan manusia.Lalu apakah Mechagodzilla musuh sebenarnya yang membuat Godzilla ngamuk bahkan sampai berduel dengan Kong? Hal tersebut bisa saja terjadi. Namun, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut.Film Godzilla vs. Kong ini akan tayang di bioskop dan layanan streaming pada 2021.“Legenda akan bertabrakan. Tonton trailer resmi #GodzillaVsKong yang telah lama ditunggu-tunggu, hadir di bioskop dan streaming secara eksklusif di @HBOMaxTersedia di @HBOMax di AS saja, selama 31 hari, tanpa biaya tambahan untuk pelanggan,” tulis akun resmi Godzilla vs. Kong @GodzillaVsKong, Senin, 25 Januari 2021.Film ini juga dipastikan akan tayang di Indonesia. Cinema XXI melalui akun resminya @cinema21 menuliskan Godzilla vs. Kong akan tayang di Cinema XXI.“Duel paling maut tahun ini! Ini dia Official Trailer #GodzillaVsKong yang akan segera tayang tahun ini di Cinema XXI. Bakalan sesengit apa ya menurut Sobat XXI pertarungan mereka?,” demikian tulis @cinema21.(ACF)