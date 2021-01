Film Godzilla vs. Kong Tayang Tahun Ini, Netizen Soroti Karakter Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Warner Bros baru saja merilis cuplikan terbaru film Godzilla vs. Kong . Cuplikan berdurasi dua menit itu langsung ramai di jagat media sosial. Netizen sudah tidak sabar untuk menyaksikan duel maut Godzilla melawan Kong. Mereka juga terkesan bagaimana pertarungan kedua monster itu.Selain itu, ada juga netizen yang menyoroti aktor populer Shun Oguri, pemain film Crow Zero sebagai Genji Takiya. Shun Oguri dalam Godzilla vs. Kong berperan sebagai Ren Serizawa.Netizen menyebut jika Genji sudah turun tangan berarti dunia sedang dalam kondisi darurat.“Genji sudah turun gunung! Berarti dunia sedang tidak baik-baik saja,” tulis pemilik akun @masroy33.“Kalo nggak salah lihat kayaknya ini Shun Oguri. Genji mau melawan monster,” tulis netizen lainnya @caesariio_.Ini merupakan debut Shun Oguri di film Hollywood . Pria kelahiran 1982 ini memang langganan tampil dalam adaptasi live-action. Penonton Indonesia mengenal dia sebagai Genji Takiya atau Sakata Gintoki.Film Godzilla vs. Kong ini akan tayang di bioskop dan layanan streaming pada 2021.“Legenda akan bertabrakan. Tonton trailer resmi #GodzillaVsKong yang telah lama ditunggu-tunggu, hadir di bioskop dan streaming secara eksklusif di @HBOMaxTersedia di @HBOMax di AS saja, selama 31 hari, tanpa biaya tambahan untuk pelanggan,” tulis akun resmi Godzilla vs. Kong @GodzillaVsKong, Senin, 25 Januari 2021.Film ini juga dipastikan akan tayang di Indonesia. Cinema XXI melalui akun resminya @cinema21 menuliskan Godzilla vs. Kong akan tayang di Cinema XXI.“Duel paling maut tahun ini! Ini dia Official Trailer #GodzillaVsKong yang akan segera tayang tahun ini di Cinema XXI. Bakalan sesengit apa ya menurut Sobat XXI pertarungan mereka?,” demikian tulis @cinema21.(UWA)