Link Streaming 'Zom 100: Bucket List of The Dead' Episode 3 Sub Indo: Pertemuan Akira dan Kencho

Link Streaming Zom 100: Bucket List of The Dead Eps 3 Sub Indo

(RUL)

Jakarta: Episode terbaru serial anime Zom 100: Bucket List of The Dead sudah rilis. Link streaming gratis Zom 100: Bucket List of The Dead episode 3 sub Indo resmi dan gratis ada di artikel ini.Anime Zom 100: Bucket List of The Dead episode 3 sudah tayang pada Minggu, 23 Juli 2023. Episode terbaru dengan takarir bahasa Indonesia dapat ditonton melalui platform streaming secara gratis maupun berbayar.Episode ke-3 Zom 100: Bucket List of The Dead berjudul “Best Friends of The Dead”. Di episode ini Akira Tendo menemui kawan baiknya yang juga merupakan anggota klub Rugbi kampus, Kenichirou Ryuuzaki.Kenichirou Ryuuzaki alias Kencho ini berprofesi sebagai agen real estate. Saat masih bekerja Akira sering curhat soal pekerjaan ke Kencho.Akira pun memutuskan untuk menghubungi kawan lamanya itu. Kencho mengabarkan dirinya sedang berada di Shinjuku. Akira yang senang mendengar sohibnya itu masih hidup itu langusung menggeber motornya ke tempat Kencho.Namun Kencho ternyata sedang berada di love hotel yang dikepung oleh zombie. Lalu bisakah Akira menjemput Kencho dalam keadaan selamat?Keseruan pertemuan kedua sahabat ini dapat Sobat Medcom tonton secara gratis. Episode ke-3 Zom 100: Bucket List of The Dead sub Indo bisa disaksikan di YouTube Muse Indonesia di melalui link di bawah ini: