Sinopsis Guardians of The Galaxy Vol. 3

Akhirnya, film Guardians of The Galaxy Vol. 3 telah dirilis. Ini akan menjawab rasa penasaran penonton dari seri ketiga Guardian of Galaxy.James Gunn, selaku sutradara dan penulis skenario, berhasil menyusun seri Guardian of Galaxy Vol. 1 dan Vol. 2, meskipun diragukan sebelumnya. Hal itu karena karakter yang dinilai cukup asing, tetapi Guardian of Galaxy terbukti sukses membuat para penonton menanti kelanjutan dari seri selanjutnya.Pada 5 Mei 2023, para penggemar dari seri Guardian of Galaxy sudah bisa menonton Guardians of The Galaxy Vol. 3 di bioskop. Seri ketiga ini akan mengambil latar belakang kisah Gamora yang hilang tanpa jejak setelah peristiwa di dalam Avengers: Endgame yang membuat perasaan kekasihnya, Peter Quill alias Star-Lord, mulai gundah.Sebelum membahas tentang Peter yang sedang galau karena Gamora, ada hal lain yang membuat film ini menarik untuk disaksikan, yakni masa lalu Rocket Raccoon. Film ini akan mengungkap masa lalu Rocket Raccoon, setelah ancaman besar dibawa akibat kehadiran The High Evolutionary dalam keberlangsungan galaksi.Pilihan James Gunn mengarahkan film ini pada masa lalu Rocket Raccoon adalah jenius. Pasalnya dengan begitu, para penonton akan semakin tertarik dengan jalan ceritanya.Serangan Adam Warlock yang kuat membuat Rocket Raccoon harus berbaring lemah dalam kondisi koma. Meskipun sedang galau, Peter tetap memiliki rencana untuk membangunkan Rocket Raccoon denga menyerang Counter-Eart, tempat yang mirip dengan bumi, bersama Nebula, Mantis, Drax dan Groot.Misi tersebut tidak bisa dikatakan mudah, karena The High Evolutionary adalah pemimpin dari tempat itu. Mampukah mereka menyelesaikan misi itu dan menyelamatkan Rocket Raccoon?Meskipun lagu-lagu dari dua seri sebelumnya berada ditangani oleh Tyler Bates, kualitas mixtipe dalam Guardians of The Galaxy Vol. 3 tidak menurun. Komposer John Murphy membawa penonton hanyut lebih dalam dengan menyajikan lagu-lagu sendu dari era 90-an. dan memilih "Creep" milik Radiohead sebagai lagu pembuka.Film Guardians of The Galaxy Vol. 3 berdurasi 2 jam 29 menit. Film ini masih dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, dan Pom Klementieff.(Rafi Alvirtyantoro)