Sebelum Nonton Drakor Behind Your Touch, Ketahui Dulu Hal Ini

Berikut adalah tiga hal yang perlu kamu ketahui sebelum menonton serial drama Korea Behind Your Touch.

1. Tentang Seorang Dokter Hewan Misterius dan Detektif

2. Reuni Sutradara Kim Sok-yun dan Penulis Nam-kyu

3. Hadirkan Romansa Komedi yang Berbeda

Serial drama Korea Behind Your Touch akan tayang mulai 12 Agustus 2023 di Netflix . Serial ini dibintangi oleh Han Ji-min, Lee Min-ki, dan Suho.Serial Behind Your Touch bercerita tentang Ye-bun (Han Ji-min) yang memiliki cita-cita menjadi dokter hewan. Ia hidup di kota kecil Mujin di Chungjeong-do.Setelah menjadi dokter hewan, Ye-bun terjebak melakukan pekerjaan sepele untuk memenuhi kebutuhan, seperti melahirkan anak sapi dan memvaksinasi halibut. Kemudian suatu hari, dia diberi kekuatan psikometrik selama salah satu kunjungannya ke peternakan sapi.Kemudian, dia bertemu dengan detektif Jang-yeol (Lee Min-ki) yang bersemangat. Dokter hewan itu salah mengira bahwa ia adalah orang cabul dan mencoba untuk menanganinya.Jang-yeol mengandalkan Ye-bun dan kekuatannya untuk menyelesaikan kasusnya, dari kejahatan kecil hingga pembunuhan berantai. Keduanya semakin dekat saat mereka menyelesaikan setiap kasus.Serial ini diangkatkan dari sebuah novel psycomedy thriller yang mengisahkan tentang pertemuan dengan seorang dokter hewan misterius yang bernama Bong Ye-bun yang memiliki kemampuan psikometrik. Ye-bun mampu untuk melihat masa lalu hewan maupun manusia.Kemudian ia bertemu dengan seorang detektif yang bernama Moon Jang-yeol dan mereka menjadi tim. Ye-bun membantu Jang-yeol untuk mengungkap setiap kasus pembunuhan yang sedang diselidiki.Setelah empat tahun, sutradara Kim Sok-yun and penulis Nam-kyu melakukan reuni setelah empat tahun melalui serial drama Behind Your Touch. Sebelumnya, mereka pernah terlibat dalam proyek The Light in Your Eyes.Nuansa romansa komedi yang berbeda bisa dilihat oleh penonton melalui serial drama ini. Sutradara dan penulis yang baru saja melakukan reuni telah bekerja sama untuk menciptakan warna baru untuk proyek kali ini.Aksi lucu dari Ji-min yang berperan sebagai dokter hewan Ye-bun akan membuat penonton tertawa. Namun penonton juga akan mendapatkan nuansa romansa setelah pertemuan Jang-yeol yang diperankan oleh Lee Min-ki, serta Sun-woo yang diperankan oleh Su-ho EXO.