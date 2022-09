Tayang di Bioskop Indonesia Besok, Simak 4 Fakta Menarik Film One Piece: Red

1. Kemunculan karakter Uta, Anak Shanks





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Rahasia Shanks

3. Cerita berpusat di Elegia

4. Karakter baru

(PAT)

Jakarta: Film One Piece: Red akhirnya tiba di Tanah Air. Setelah rilis di Jepang dua bulan lalu, film One Piece ke-15 ini ditayangkan di bioskop Indonesia pada Rabu, 21 September 2022.Kepastian film One Piece: Red tayang di Indonesia diumumkan terlebih dulu dua studio bioskop ternama, CGV dan Cinepolis pada Juli 2022. Kemudian, pada awal bulan ini, Cinema XXI turut mengumumkan akan menayangkan film tersebut.Ketiga studio bioskop itu pun sudah mengumumkan penjualan tiket film One Piece: Red. Tiket bisa dibeli secara online.Namun, sebelum menyaksikan keseruan filmnya, ada baiknya mengetahui sejumlah fakta menarik mengenai One Piece: Red. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Uta. Foto: FandomSejumlah karakter baru akan muncul dalam film One Piece: Red. Salah satunya, karakter bernama Uta.Dalam cerita, Uta dikenal sebagai diva terbesar dunia. Namun, yang mengejutkan adalah Uta merupakan putri dari Shanks. Sosok yang dekat dengan karakter utama One Piece, Monkey D Luffy.Karakter Shanks memang dikenal sebagai sosok misterius dalam cerita One Piece. Ia juga jarang muncul dalam kisah One Piece.Shanks (Foto: Fandom)Namun, dalam film One Piece: Red, Shanks bakal menjadi tokoh penting. Bahkan, akan banyak rahasia terungkap dari karakter Shanks di film ini.Cerita One Piece: Red berpusat di sebuah 'Pulau Musik' bernama Elegia. Pulau ini akan dijadikan tempat untuk Uta menggelar konser live perdana.Selain Uta, karakter-karakter baru juga akan diperkenalkan dalam film One Piece: Red. Dua di antaranya ialah Yorueka dan Romy. Keduanya dikenal sebagai fan Uta.Karakter baru lainnya yang akan muncul adalah Gordon. Dalam cerita ini, Gordon merupakan karakter antagonis.Gordon (Foto: Fandom)Gordon bisa dikatakan karakter utama dalam film One Piece: Red. Ia banyak menyimpan rahasia mengenai hubungan Uta dan Shanks.