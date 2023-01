Perdana Tayang, Serial The Last of Us Sudah Ditonton 4 Juta Kali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sinopsis Serial The Last of Us

Cara nonton Last of Us

(RUL)

Jakarta: Serial terbaru HBO The Last of Us berhasil mencuri perhatian penikmat film dan gamers. Baru tayang perdana pada Minggu, 15 Januari 2023, The Last of Us sudah ditonton lebih dari 4 juta kali.Dikutip dari Techcrunch, serial yang diadaptasi dari game eksklusif Playstation ini mendapat 4,7 juta viewers. Ini membuat The Last of Us menjadi serial dengan debut terbesar kedua setelah spin off Game of Thrones House of the Dragon dengan 9,9 juta kali ditonton."Kami sangat senang melihat para penggemar serial dan game ini mengalami cerita ikonik ini dengan cara baru, dan kami menyampaikan terima kasih kepada mereka karena telah membantu membuatnya sukses," kata Casey Bloys dari HBO."Selamat untuk Craig, Neil, dan para pemain serta kru brilian yang bekerja tanpa lelah untuk menghidupkan pertunjukan ini. Kami menantikan penggemar di seluruh dunia menikmati sisa musim ini."The Last of Us bercerita tentang 20 tahun setelah kehancuran peradaban modern. Joel yang merupakan sosok petarung tangguh disewa untuk menyelundupkan Ellie, gadis usia 14 tahun keluar dari zona karantina yang penuh ancaman.Petualangan yang awalnya dianggap sederhana berubah menjadi petualangan yang brutal dan penuh haru. Keduanya harus menyeberangi daerah-daerah yang dipenuhi penjahat dan zombie terinfeksi jamur.Serial ini mengikuti interaksi Joel dan Ellie yang berakhir ketergantungan satu sama lain untuk bisa bertahan. Mulai dari fisik hingga mental.Bagi sobat Medcom yang ingin menonton serial ini bisa menyaksikan di HBO GO baik di web maupun aplikasi. Adapun biaya langganan HBO GO Rp 66 ribu per bulan. Bagi pengguna Telkomsel bisa membeli paket HBO GO seharaga Rp60 ribu untuk 30 hari.