Profil Bella Ramsey, Pemeran Ellie di Serial The Last of Us

Bella Ramsey mencuri perhatian publik karena perannya sebagai Ellie dalam serial The Last of Us. Serial yang mengisahkan tentang bertahan hidup dari wabah zombie itu tengah populer belakangan ini.Aktris berusia 19 tahun itu ternyata telah belajar berakting sejak balita. Ia juga telah berperan dalam banyak serial dan film serta pernah beberapa kali mendapat penghargaan berkat performa aktingnya. Berikut profil lengkap Bella Ramsey:Pemilik nama lengkap Isabella May Ramsey ini ternyata telah menyukai akting sejak kecil. Ketika berusia 4 tahun, Bella mulai belajar berakting melalui Stagecoach Theatre Arts di Loughborough, Inggris. Setelah itu, ia mulai menunjukkan bakatnya secara luas dengan mengikuti audisi untuk peran profesional.Eddie Redmayne dan Sophie Turner adalah dua aktor yang sangat diidolakannya.Bella mengawali debut profesionalnya dengan berperan sebagai Lyanna Mornont dalam serial populer Game of Thrones pada tahun 2016. Dari situ, ia mulai membintangi serial, mulai dari Future-Worm!, The Worst Witch, Requiem, Hilda, Becoming Elizabeth, hingga The Last of Us.Sementara debutnya dalam film panjang diawali dengan berperan sebagai Ellie dalam film Eleftheria. Ia juga pernah bermain dalam film Holmes & Watson, Princess Emmy, Judy, Resistance, hingga yang terbaru Catherine Called Birdy.Bella Ramsey telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi. Ia juga pernah masuk dalam nominasi di beberapa kategori berkat peran yang dimainkannya dalam produksi film atau serial.Di tahun 2019, Bella berhasil menjadi pemenang dalam penghargaan BAFTA kategori Best Young Performer berkat perannya lewat serial The Worst Witch.Masih di penghargaan yang sama, Bella juga dinobatkan menang dalam kategori Children's Animation untuk peran Hilda. Sementara di tahun 2020, Bella berhasil memenangkan kategori Merit-Honorary Award bersama para pemain lainnya dalam penghargaan CinEuphoria.