Kisah Superhero Ultraman Akan Punya Serial Terbaru

Netflix mengumumkan dua judul anime atau serial animasi terbaru yang akan dirilis tahun depan. Salah satunya adalah superhero Ultraman.Seperti dilaporkan Collider, kabar ini diumumkan oleh pihak perwakilan Netlix dalam salah satu panel Anime Expo di Los Angeles akhir pekan lalu. Serial terbaru berjudul Ultraman dan diproduksi oleh Production IG (serial Ghost in the Shell) bersama Sola Digital.Kenji Kamiyama, yang juga menyutradarai serial Ghost in the Shell, akan menjadi sutradara bersama dan Shinji Aramaki. Kenji dan Shinji juga akan berkolaborasi dalam satu proyek terbaru dalam waralaba Ghost in the Shell.Menurut laporan Indiewire, serial terbaru Ultraman akan menjadi drama laga yang berpusat pada seorang pria yang memiliki roh dan DNA dari pahlawan legendaris bernama Ultraman. Dia memakai kostum metalik dan bertarung melawan kejahatan.Selain Ultraman, anime terbaru Netflix untuk 2019 adalah adaptasi manga Kengan Ashura.John Derderian, direktur konten Jepang dan Anime Netflix, menyatakan mereka terkejut atas basis penggemar anime yang punya jangkauan luas dan pengetahuan mendalam. Sebelum membuat anime, Netflix memang merilis sejumlah anime, baik yang lama maupun produksi asli, seperti One Punch Man dan Aggretsuko."Kami bekerja sama dengan kreator global terbaik untuk membuat beragam pertunjukan, yang kami harap akan menyenangkan gairah tak terbatas dari para penggemar anime dan menjadikan Netflix tujuan utama atas bentuk seni tercinta ini," kata John.Ultraman adalah bagian dari waralaba yang telah berusia lebih dari 50 tahun. Waralaba kisah superhero ini telah punya ratusan episode serial, puluhan film, dan lusinan gim video.Ultraman versi Netflix akan dirilis secara global antara Maret hingga Mei 2019.(ASA)