Sutradara The Lord Of The Rings Sebut Film Talk To Me Serem Banget

Peter Jackson, sutradara yang dikenal membesut The Lord Of The Rings dan trilogi Hobbit, memuji film horor Australia berjudul Talk To Me."Film ini (Talk To Me) sangat menakutkan dan mengganggu - dengan cara terbaik," kata Jackson, dilansir dari TotalFilm."Talk To Me bukan saja bagus - tetapi sangat bagus. Film horor terbaik, yang paling intens yang pernah saya nikmati dalam bertahun-tahun ini."Selain dikenal lewat The Lord Of The Rings, Jackson juga pernah menggarap film komedi horor seperti Braindead, Bad Taste dan The Frighteners.Talk To Me film arahan sutradara Danny dan Michael Phillippou. Ini merupakan debut film feature Danny dan Michael Phillippou. Film ini diperankan oleh Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Miranda Otto, dan Otis Dhanji.