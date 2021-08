Lika-liku Snowdrop, Drakor yang Dibintangi Jisoo Blackpink

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Jisoo Blackpink segera beradu akting dengan Jung Hae In dalam drama Korea ( drakor ) Snowdrop. Drakor ini kemungkinan besar akan tayang tahun ini.Snowdrop merupakan drakor yang menceritakan tentang mahasiswa laki-laki yang berakhir di asrama wanita dan kisah cinta yang menyelimuti pertemuan tersebut.Berikut adalah empat informasi terkait drakor yang akan tayang di akhir pekan tahun ini.Aktor Jung Hae In bakal bermain di Snowdrop, drama yang ditayangkan di JTBC. Maka, pemain While You Were Sleeping itu akan bergabung bersama Jisoo Blackpink dan Kim Hye Yoon.Drama Snowdrop ditulis oleh Yoo Hyun Mi dan disutradarai Jo Hyun Tak yang sebelumnya bekerjasama untuk drama populer Sky Castle.Baca: 5 Alasan Jisoo Blackpink dan Jung Hae In Pasangan Serasi "Karena kami telah mengumpulkan tim aktor yang memiliki kemampuan akting dan visual kelas atas, kami akan menyapa pemirsa kami dengan drama berkualitas tinggi," tutur Produser Snowdrop dikutip dari Soompi.Dikutip dari Koreaboo, menurut laporan eksklusif dari Edaily, aktor pendukung yang berpartisipasi dalam pembuatan film Snowdrop tercatat sebagai kontak dekat dari kasus positif covid-19. Kasus ini terkait dengan aktor pendukung yang dipastikan positif di lokasi syuting drama lain.Lantaran kontak dekat, semua syuting dihentikan sejak 23 November 2020. Semua aktor dan staf yang berhubungan dengan pemain tambahan (aktor pendukung) itu pun sedang menunggu hasil tes kesehatan mereka.Seorang pejabat dari televisi yang akan menayangkan drama ini, JTBC, mengomentari situasi tersebut. Ia menyatakan bahwa pemain tambahan itu memang kontak dekat dan syuting telah dihentikan."Kami telah menghentikan sementara pembuatan film untuk mencegah penyebaran virus korona baru dan demi keselamatan semua tim kami. Kami menunggu hasil tesnya," tambahnya.