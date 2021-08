5 Alasan Jisoo Blackpink dan Jung Hae In Pasangan Serasi

1. Chemistry mereka

2. Mereka mahir mendalami karakter

3. Mereka membuat penonton tertawa

Jisoo Blackpink dan aktor Jung Hae In disebut-sebut sebagai pasangan yang serasi. Hal itu usai mereka syuting untuk drama Korea berjudul Snowdrop. Drama berlatar tahun 1980-an itu memperlihatkan chemistry Jisoo dan Hae In.Dilansir dari Koreaboo, setidaknya ada lima alasan mengapa keduanya disebut sebagai pasangan yang serasi. Berikut ini kelima alasan itu.Pada klip teaser JTBC untuk drama Snowdrop, penonton diberikan gambaran tentang rasa apa yang akan muncul dalam drama itu. Meskipun tayangannya singkat, penonton sudah bisa merasakan hubungan antara karakter yang diperankan Jung Hae In dan Jisoo.Drama Snowdrop menandai peran utama pertama kali bagi Jisoo. Namun, kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan, karena Jisoo sudah memiliki sejumlah penghargaan. Salah satunya, ketika sukses memainkan peran pendukung di The Producers dan muncul di Arthdal Chronicles.Pada video musik Blackpink pun, penampilan emosional Jisoo telah menarik perhatian penonton. Penampilan tersebut juga menggugah hati BLINK, penggemar Blackpink.Sedangkan Jung Hae In, telah membuktikan kualitas aktingnya yang luar biasa dalam sejumlah drama Korea populer. Salah satunya, While You Were Sleeping. Aktingnya mampu membuat penonton terkagum-kagum.Jisoo dan Jung Hae In sama-sama memiliki bakat komedi, baik di layar kaca maupun di kehidupan nyata. Mustahil untuk tidak jatuh cinta dengan kepribadian mereka yang menyenangkan.