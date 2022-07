Tayang Hari Ini, Simak 6 Fakta yang Wajib Diketahui Sebelum Menonton Thor: Love and Thunder

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Film Thor: Love and Thunder akhirnya rilis di bioskop Indonesia. Sekuel dari Thor: Ragnarok (2017) tersebut tayang pada hari ini, Rabu, 6 Juli 2022.Jadwal penayangan film Thor: Love and Thunder lebih cepat ketimbang di bioskop Amerika Serikat. Di AS, film ini tayang pada Jumat, 8 Juli 2022.Banyak cerita mengejutkan dalam film Thor: Love and Thunder. Salah satunya mengenai kemunculan karakter Jane Foster yang diperankan Natalie Portman.Yang mengejutkan adalah Jane yang biasanya dikenal sebagai kekasih Thor di edisi-edisi sebelumnya, kini ia muncul sebagai Mighty Thor. Bahkan, ia mampu menggunakan palu ajaib Thor bernama Mjolnir.Selain karakter Jane, karakter villain Gor the God Buctcher juga menarik perhatian para fan. Pasalnya, karakter ini diperankan aktor Christian Bale.Dalam trailer Thor: Love and Thunder, ale tampil dengan kepala plontos dan berjubah putih. Penampilannya itu pun membuat para netizen pangling. Namun, kemunculan Bale juga disambut antusias para netizen.Film Thor: Love and Thunder disutradarai oleh Taika Waititi dan penulis naskah Jennifer Kaytin Robinson. Chris Hemsworth kembali berperan sebagai Thor bersama Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi, Russell Crowe, dan Natalie Portman.Sebelum menonton keseruan filmnya, ada baiknya mengetahui sejumlah fakta mengenai Thor: Love and Thunder. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id: