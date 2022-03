Sudah Tayang, Ini Sinopsis Film Jakarta vs Everybody

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sinopsis film Jakarta vs Everybody

Film "Jakarta vs Everybody". (instagram.com/jakartavseverybody.film)

(SYN)

Jakarta: Film Jakarta vs Everybody akhirnya tayang setelah sempat tertunda. Film bergenre drama ini dapat disaksikan di platform streaming film Bioskop Online Dilansir dari Antara, film panjang karya sutradara Ertanto Robby Soediskam ini menunjukkan sisi kerasnya Jakarta. Kisah di film ini dekat dengan banyak orang yang menjadikan Jakarta sebagai tempat perantauan, dengan harapan di kota ini mereka dapat meraih kesuksesan.Jakarta vs Everybody ditulis Ertanto Robby Soediskam bersama Jefri Nichol sejak 2018. Mereka melakukan riset selama tiga bulan seputar permasalahan anak muda yang terjadi di Jakarta saat itu.Baca: Ertanto Robby Buat Film Jakarta Vs. Everybody Minim Dialog Film Jakarta vs Everybody menampilkan sejumlah aktris kawakan seperti Jefri Nichol, Wulan Guritno, Ganindra Bimo, Dea Panendra, Asta Nurcahya dan aktor senior Jajang C. Noer.Jakarta vs Everybody bercerita tentang kisah hidup remaja pria bernama Dom (Jefri Nichol) yang bercita-cita menjadi seorang aktor. Namun, dia mendapatkan pelecehan sehingga harus memendam mimpinya.Datang sepasangan kekasih yakni Pinkan (Wulan Guritno) dan Radit (Ganindra Bimo). Mereka menawarkan petualangan baru untuk Dom. Dalam proses hidupnya, dia bertemu dengan pemilik ruman susun bernama Ratih (Jajang C. Noer).Ratih memotivasi Dom untuk bangkit meraih mimpinya. Dom pun berkenalan dengan gadis perias mayat bernama Khansa (Dea Panendra). Khansa menyadarkan Dom untuk lepas dari Pinkan dan Radit.Film Jakarta vs Everybody pernah ditayangkan perdana di Festival Film Black Nights Tallinn (PÖFF) di Estonia pada 2020. Pada tahun lalu, film ini masuk nominasi Festival Film Indonesia untuk kategori pemeran utama pria dan perempuan terbaik.Film Jakarta vs Everybody bisa diakses melalui laman www.bioskoponline.com dan melalui aplikasi Bioskop Online yang dapat diunduh di App Store dan Google Play Store secara terbatas mulai 19 Maret 2022. Tiket segera bisa didapatkan di www.bioskoponline.com seharga Rp30 ribu.