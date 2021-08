Star Wars: The Bad Batch Season 2 Bakal Tayang di Disney+ Hotstar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Season 2 dari serial animasi yang sukses menuai pujian, yakni Star Wars: The Bad Batch, bakal tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar. Berdasarkan jadwal, serial itu tayang pada tahun 2022."Para penggemar sangat antusias menyambut kisah dan aksi dari Star Wars: The Bad Batch, dan kami juga sangat senang melihat bagaimana universe animasi dari Star Wars dapat terus berkembang di Disney+," ujar President Disney+ dan ESPN+, Michael Paull, melalui keterangannya."Sebagai layanan streaming yang menjadi rumah untuk franchise Star Wars, kami tidak sabar menunggu kehadiran Season 2 dari serial animasi favorit para penggemar ini," tambahnya.Executive Producer Dave Filoni pun menanggapi pengumuman Season 2 dari Star Wars: The Bad Batch. Ia menyampaikan terima kasihnya."Saya beserta seluruh tim animasi Lucasfilm ingin mengucapkan terima kasih kepada Disney+ dan para penggemar atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat melanjutkan kisah The Bad Batch," paparnya.Bagian pertama dari two-part finale Season 1 Star Wars: The Bad Batch telah tayang secara streaming di Disney+ Hotstar. Tepatnya, mulai Senin, 9 Agustus 2021.Star Wars: The Bad Batch diproduseri secara eksekutif oleh Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars). Juga Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) dan Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels).Selain itu, diproduseri oleh Josh Rimes (Star Wars Resistance) dan Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels). Brad Rau juga menjabat sebagai direktur pengawas (supervising director) dan Jennifer Corbett sebagai head writer.(ELG)