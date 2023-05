5 Film Soleh Solihun yang Bikin Ngakak

1. Cinta Brontosaurus (2013)





Soleh Solihun dikenal dengan komika yang memiliki latar belakang beragam. Selain komika, ia juga seorang jurnalis, kritikus musik, sutradara, penyiar radio, dan aktor.Dalam beberapa kesempatan, Soleh Solihun kerap membintangi film layar lebar Indonesia. Film-film itu sukses membuat penonton tertawa terbahak-bahak karena aktingnya yang menghibur.Berikut adalah lima film yang dibintangi Soleh Solihun.Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama karya dari Raditya Dika yang juga merupakan seorang komika. Dalam film ini, Soleh Solihun berperan sebagai Kosasih, seorang agen naskah.Cinta Brontosaurus berkisah tentang seorang penulis yang sedang jatuh cinta. Film ini dikemas dengan campuran drama komedi yang membuat alur ceirtanya tidak datar dan membuat bosan.Film yang disutradarai oleh Raditya Dika ini berhasil nominasi Piala Citra dalam Festival Film Indonesia 2017 di kategori Penulis Skenario Asli Terbaik. Selain Soleh Solihun, film ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama, sebut saja Prilly Latuconsina, Titi Kamal, Mathias Muchus, Surya Saputra, Dinda Kanya Dewi, Gading Marten dan Bayu Skak.Soleh Solihun berperan sebagai dirinya sendiri dan mengikuti alur yang telah diatur. Berkat film Hangout, Soleh Solihun berhasil masuk ke dalam nominasi Pemeran Pendukung Pria Terbaik dalam Indonesian Box Office Movie Awards 2017.Selain menjadi aktor, Soleh Solihun juga merupakan seorang sutradara. Melalui film Mau Jadi Apa?, Soleh Solihun memulai karirnya menjadi sutradara bersama Monty Tiwa.Film Mau Jadi Apa? diangkat dari kisah nyata Soleh saat ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran. Oleh karena itu, Soleh juga menjadi pemeran utama dalam film ini.Setelah film Mau Jadi Apa?, Soleh Solihun kembali menjadi sutradara bersama Monty Tiwa dalam film Reuni Z. Soleh juga ikut memainkan peran bersama dengan Ayushita, Tora Sudiro, dan Cassandra Lee.Reuzi Z becrcerita tentang sekelompok siswa dari angkatan 97 SMA Zenith yang bertemu kembali berbagi cerita dan keusilan mereka. Film horor komedia Indonesia ini bisa membuat kamu tertawa disela-sela ketegangan yang ditampilkan.Film ini adalah bentuk persembahan untuk dua tokoh besar yakni Ateng dan Iskak yang merupakan pelawak senior Indonesia. Soleh Solihun berperan sebagai Iskak dalam film ini.Lagi-lagi Ateng berceirta tentang petualangan Ateng dan Iskak yang datang ke Jakarta. Petualangan semakin asyik saat Ateng bertemu dengan seseorang orang yang mirip dengannya, yakni Agung.Bagi Sobat Medcom yang ingin Soleh Solihun menghibur secara langsung, kamu dapat mengunjungi Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Kategori PlatinumRp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Kategori GoldRp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Kategori SilverRp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.(Rafi Alvirtyantoro)