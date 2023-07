Anime One Piece Dapat Ending Song Baru Setelah 17 Tahun

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Serial anime One Piece akan kembali dengan ending song untuk pertama kali sejak terakhir kali 17 lalu. Hal ini terungkap dalam event "The One Piece Day 2023".Biasanya serial anime memiliki opening dan ending song dengan durasi masing-masing sekitar satu sampai satu setengah menit. Ini membuat durasi anime lebih pendek karena terpotong oleh lagu pembuka dan penutup.Namun di One Piece ending song atau lagu penutup ini sudah lama dihilangkan. Terakhir kali anime paling populer ini menggunakan ending song ini pada episode 278 yang tayang pada 2006 silam.Lagu berjudul "Adventure World" dari Delicatessent menjadi lagu penutup mulai dari episode 264-278. Alasan pihak studio menghilangkan lagu penutup ini agar durasi opening song bisa lebih panjang.Kini setelah 17 tahun berlalu mereka bakal mengembalikan ending song di anime One Piece. Lagu "Raise" dari Chilli Beans akan menjadi lagu penutup terbaru.Debut lagu "Raise" sebagai ending song ini akan dimulai pada episode 1071 yang tayang pada 6 Agustus 2023. Ini bakal menjadi momen spesial karena bertepatan dengan diperlihatkan Luffy dalam mode Gear 5.Dilansir dari All Kpop, Chilli Beans merupakan girl band favorit Eiichiro Oda. Hal ini terungkap dalam Weekly Shonen Jump pada Januari 2022, ketika salah satu penggemar meminta Oda untuk menyebutkan favorit artis yang bisa direkomendasikan untuk para penggemar.Oda kemudian menyebut Chilli Beans. Ia juga menyarankan penggemarnya untuk mendengar lagu debut mereka berjudul "Lemonade".