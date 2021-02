Kimetsu no Yaiba Season 2 Dipastikan Tayang Tahun Ini, Ini Judul dan Ceritanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Anime Kimetsu no Yaiba dipastikan mendapatkan season 2. Setelah sukses dengan season pertamanya.Hal ini diumumkan melalui acara “Kimetsu no Yaiba Anime 2nd Anniversary Festival Online” yang disiarkan pada hari Minggu, 14 Februari 2021. Dalam pengumuman tersebut season kedua tayang tahun ini. Namun, belum ada konfirmasi kapan bulan dan tanggal pastinya.Anime garapan Koyoharu Gotouge pada musim kedua ini akan berjudul Kimetsu no Yaiba – Yukaku-hen. Haruo Sotozaki akan kembali didapuk sebagai sutradara Kimetsu no Yaiba Season 2.Para pemain pada musim pertama juga akan kembali hadir. Seperti yang terlihat dalam video promosi yaitu Tengen Uzui, salah satu Hashira yang merupakan Hashira suara.Karakter Tengen Uzui masih diperankan oleh Katsuyuki Konishi dan pengisi suara dari musim pertamanya juga kembali lagi.Season keduanya ini merupakan sekuel film animenya, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train yang pada Januari lalu mulai ditayangkan di bioskop Indonesia. Diceritakan dalam kisah ini, Tanjiro dan kawan-kawan bakal dipimpin oleh Tengen Uzui untuk menyelidiki sebuah distrik hiburan di mana Iblis bersembunyi.Tengen Uzui mencoba menemukan ketiga istrinya yang menghilang dan Tanjiro, Zenitsu dan Inosuke harus menyusup ke rumah bordil Yoshiwara yang jelas menyembunyikan sesuatu.Manga Demon Slayer: Kometsu no Yaiba sendiri merupakan pesaing berat dari One Piece milik Eiichiro Oda.Tercatat pada tahun 2019 manga karya Koyohari Gotouge masuk dalam daftar manga dengan penjualan tertinggi kedua di tahun 2019 setelah One Piece.(ACF)