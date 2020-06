9 Drama Prahara Rumah Tangga Selain A World of Married Couple

Desperate Motherhood

Drama A World of Married Couple atau dikenal The World of Married tamat dengan dengan mencetak rating tertinggi di jaringan televisi Korea Selatan. Namun, ada beberapa kisah prahara rumah tangga yang juga bisa disaksikan melalui drama lain yang tak kalah menarik.Berikut sejumlah drama Asia yang mengisahkan tentang pernikahan maupun prahara yang terjadi dalam rumah tangga:Drama Jepang rilisan 2011 ini berkisah tentang ibu rumah tangga bernama Yuuko (Anne Watanabe) yang ingin bekerja kembali. Dia mengundurkan diri dan berpindah tempat setelah menikah di usia 22 tahun.Yuuko saat itu harus mundur setelah melahirkan. Namun, dia tak mendapatkan pekerjaan di lingkungan barunya. Dia pun bergabung dengan sekelompok ibu-ibu di sekolah.Yuuko pun melalui berbagai masalah dalam kelompok tersebut terkait rumah tangga. Banyak persaingan dan kepalsuan yang mewarnainya. Satu hari, Yuuko mendapatkan paket misterus yang membawanya pada masalah lain.Keputusan menikah di usia muda rentan terjadi prahara di masa depan. Mereka diberi kesempatan kembali 18 tahun silam untuk memperbaiki keadaan sekarang. Drama ini dibintangi Son Ho Ju, Chang Ki Yong, dan Jang Nara.Produser senior Do Hyun Woo telah meniri karier selama 10 tahun. Namun, rumah tangganya tampak dipenuhi rasa curiga. Dia menaruh prasangka terhadap istrinya yang diduga selingkuh.Setelah mendapati tanda-tanda istrinya berselingkuh, Hyun Woo mencoba berkomunikasi dengan orang asing dalam upaya menyelamatkan rumah tangganya.Ma Ri dinikahi oleh seorang pria kaya raya bernama In Wook. Sayangnya, In Wook tak seideal penampilannya ketika bersikap kasar dan terobsesi dengan Ma Ri.Ma Ri meminta pertolongan kepada dokter Jung Won agar bisa melarikan diri dari suaminya. Ma Ri kemudian jatuh cinta dengan Jung Won, sementara In Wook tak akan membiarkan itu terjadi.Drama Thailand yang berkisah tentang perawat cantik bernama Arisa mendambakan diri seperti Cinderella setelah menikah dengan dokter Aekkaphum yang lemah lembut dan baik hati.Namun, Aekkaphum ternyata melayangkan cerai kepada Arisa pada perayaan pernikahan mereka yang ke-10. Arisa yang patah hati kemudian menghubungi seniornya, Kadesirin.Kisah komedi romantis tentang pasangan muda Mistuo dan Yuka, serta Ryo dan Akari. Usia pernikahan Mitsuo dan Yuka belum genap dua tahun, tetapi mereka ingin berpisah karena berbeda pendapat soal pernikahan.Akari, mantan kekasih Mitsuo ternyata pindah di lingkungannya dan membuka sebuah toko. Kisah dua pasangan muda ini dikenal dengan judul asli Saikou No Rikon, drama Jepang rilisan 2013. Drama ini pun diadaptasi ke Korea dengan judul Matrimonial Chaos pada 2018.Rekor drama dengan rating tertinggi sebelumnya dipegang Sky Castle, sebelum A World of Married Couple. Drama ini mengisahkan tentang empat istri kaya raya yang berambisi membuat suami dan anak-anaknya sukses.Drama Sky Castle disebut memuat pesan satir tentang ambisi orangtua kaya raya di Korea Selatan terhadap anak-anaknya. Juga, bagaimana mana mereka bersikeras mengamankan harta kekayaan.Impian gadis canik dan pandai berusia 18 tahun bernama Chatlorn pupus ketika diketahui dia berusaha dijadikan istri dari atasan ayahnya, Tuan Choochai. Hal ini tak sesuai impiannya yang ingin bekerja dan mengurus keluarga bahagia.Berbagai cara dilakukannya, termasuk mengacaukan dokumen keuangan perusahaan. Ketika kekacauan terjadi, Tuan Choochai meminta pertanggungjawaban ayah Chatlorn. Karena merasa kasihan dengan kedua orangtuanya, Chatlorn pun menikah dengan Tuan Choochai.Drama Thailand ini dibintangi Smart Krissada Porweroj, Nhing Nirut Sirijanya, dan Tao Somchai Khemglad.Kehidupan pernikahan Na Jung Sun (Jang Na Ra) dan Park Sung Joon (Lee Sang Yoon) terbilang nyaris sempurna. Mereka bekerja untuk pelanggan VIP di sebuah pusat perbelanjaan.Na Jung Sun mendapat pesan anonim, suaminya berselingkuh dengan rekan kerja di kantor. Na Jung Sun pun berusaha mencari tahu kebenaran di balik pesan anonim tersebut.(ELG)