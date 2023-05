Sutradara Konfirmasi Guardians of The Galaxy Vol. 3 Punya Dua Post Credit Scene

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Melanjutkan tradisi film-film Marvel Cinematic Universe (MCU) sebelumnya, Guardians of The Galaxy Vol. 3 juga akan memiliki post credit scene. James Gunn selaku sang sutradara juga telah angkat bicara soal jumlah post credit scene film ini.James Gunn mengatakan kalau Guardians of The Galaxy Vol. 3 akan memiliki dua post credit scene. Hal ini ia ungkap ketika menjawab pertanyaan dari salah satu fan di kolom komentar unggahannya di Instagram, pekan lalu."Hai James, bisakah kamu mengkonfirmasi apakah ada sebuah post credit scene untuk GoTG Vol. 3?" tanya akun @papaj_419."Tidak ada sebuah post credit scene. Adanya dua," jawab James Gunn.Terkait seperti apa post credit scene-nya, James Gunn tidak membocorkan. Namun sebelumnya, James pernah berjanji kalau setiap detik dalam film berdurasi 2 jam 29 menit ini tidak akan sia-sia.Sementara itu, Guardians of The Galaxy Vol. 3 akan kembali mengupas masa lalu dari salah satu karakternya yang traumatis. Kali ini, karakter Rocket Racoon yang akan dikulik masa lalunya."Setiap karakter dari Guardians of the Galaxy lahir dalam trauma yang parah. Aku pikir jika kamu mengambil contoh salah satu karakter dan menyelaminya lebih dalam, kamu akan melihat bahwa itu cukup traumatis," kata Chris Pratt, sang pemeran Peter Quill alias Star-Lord, dikutip dari GamesRadar+ pada Rabu, 3 Mei 2023."Tentu saja kita sudah bisa melihatnya dengan Peter Quill, tapi sekarang kita melihatnya dengan Rocket," sambung Chris Pratt.Guardians of The Galaxy Vol. 3 tayang di bioskop mulai hari ini, Rabu, 3 Mei 2023.