Bioskop XXI Resmi Tayangkan Film Suzume no Tojimari Mulai 8 Maret

Sinopsis Suzume no Tojimari

(RUL)

Jakarta: Jaringan bioskop Cinema XXI resmi menayangkan film anime Suzume no Tojimari. Film karya Makoto Shinkai ini dapat ditonton mulai besok, 8 Maret 2023.Pengumuman penayangan Suzume no Tojimari ini menjadi kabar gembira bagi pecinta film dari Makoto Shinkai. Sebab, sebelumnya banyak yang meminta agar film ini tayang di bioskop XXI karena di daerahnya tidak ada bioskop CGV atau Cinepolis.Seperti diketahui, pada awal Februari lalu itu CBI Pictures selaku distributor mengumumkan film ini akan tayang di Indonesia pada 8 Maret. Namun, belum ada kabar apakah XXI juga akan menayangkan Suzume no Tojimari.Hanya, CGV dan Cinepolis yang memastikan menayangkan film ini. Terbaru Cinema XXI melalui akun Twitter resminya mengumumkan film Suzume no Tojimari tayang di jaringan bioskop XXI.“080323… akhirnya kunci sandi pembuka pintu ditemukan! Apa kau siap bergabung dalam perjalanan dengan SUZUME? Sampai Jumpa 8 MARET di XXI,” tulis Twitter resmi @cinema21 seperti dilihat Medcom.id, Selasa, 7 Maret 2023.Cinema XXI sendiri sudah mulai menjual advance ticket untuk penayangan perdana pada 8 Maret mulai Senin kemarin. Tiket dibanderol dengan harga Rp45-50 ribu. Tiket tersebut dapat dibeli secara online di M-Tix.Dilansir dari Anime News Network, Shinkai menggambarkan Suzume no Tojimari sebagai kisah petualangan modern, film aksi, dan film jalanan. Ceritanya mengikuti Suzume, seorang gadis berusia 17 tahun dari kota Kyushu, Jepang yang tenang bertemu dengan seorang pria muda yang mencari pintu.Mereka menemukan sebuah pintu di dalam reruntuhan di gunung, dan Suzume membukanya. Setelah itu, semakin banyak pintu mulai terbuka di sekitar Jepang, membawa bencana dari sisi lain.Tempat Suzume mengembara mencari pintu memiliki langit di mana sepanjang hari tampak menyatu. Mendapat isyarat oleh pintu misterius, "perjalanan menutup pintu" Suzume dimulai.Shinkai mengungkapkan tiga poin penting tentang film tersebut. Pertama adalah film jalan-jalan keliling Jepang. Kedua sebuah cerita tentang "menutup pintu" daripada membukanya. Lalu alasan untuk mengunjungi bioskop. Ia menjelaskan bahwa menutup pintu dapat mengacu pada mengikat ujung yang longgar atau menyelesaikan sesuatu.Shinkai akan menjadi sutradara sekaligus penulis skenario. Masayoshi Tanaka (dari film Kimi no Nawa, Weathering With You) mendesain karakternya.