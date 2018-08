Restu Laksmi Pamuntjak untuk Film Terbaru Dian Sastro dan Nicholas Saputra

Laksmi Pamuntjak, penulis cerita asli Aruna dan Lidahnya telah memberi restu penuh untuk sang sutradara, Edwin mengadaptasi cerita yang dibuatnya. Laksmi mengatakan sudah percaya dan memiliki ketertarikan terhadap gaya penyutradaraan Edwin."Dalam novel, banyak sekali dream sequences, bagian-bagian yang surreal. Sebelumnya di film Posesif, Edwin mempunyai estetika seperti itu, dia punya darkness di dalam dirinya. Sisi yang menghargai kekelaman dan kekelabuan. Wilayah-wilayah penumbra yang tidak selalu hitam atau putih. Dia selalu mempertanyakan, dia orang yang kompleks dan serius. Sebagai pembaca sastra, dia pembaca sastra yang menantang," jelas penulis lulusan Universitas Murdoch itu Medcom.id di La Moda, Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.Pertemuan Edwin dan Laksmi dimulai saat novelis yang sukses meraih penghargaan Liberaturpreis (2016) dari Jerman untuk novel perdananya berjudul Amba itu baru merilis buku Aruna dan Lidahnya di penghujung tahun 2016. Edwin, Laksmi dan Nicholas Saputra berembuk dan melakukan rencana untuk mengangkat cerita Aruna ke layar lebar. Saat itu, Nicholas Saputra sempat akan didapuk menjadi produser tetapi urung terlaksana lantaran ada kesibukan lain. Tidak ada keraguan dari Laksmi kepada sutradara yang menyabet penghargaan Piala Citra Sutradara Terbaik untuk film Posesif itu."Dia selalu menarik kalau melihat sesuatu, tidak pernah boring. Kreatif. Saya tidak pernah berpikir untuk bekerjasama dengan orang lain karena saya senang bagaimana dia membaca Aruna. Bagi saya dia melihat hal-hal yang penting. Dia menangkap kompleksitas," jelas Laksmi yang baru merilis novel The Fall Baby, sekuel novel perdananya berjudul Amba.Dia pun percaya seutuhnya dengan tangan dingin Edwin ketika menggubah beberapa cerita dan dialog dalam buku."Saya tidak akan terkaget-kaget kalau ada dialog yang tidak sama dengan yang saya tulis, tapi enggak apa-apa. Dia punya estetika yang saya hargai," kata Laksmi.(ASA)