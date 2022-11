Durasi Film Avatar 2 Lebih dari 3 Jam, Suguhkan Kehidupan di Planet Pandora

Sinopsis film Avatar 2





Jakarta: Film Avatar: The Way of Water atau Avatar 2 , disebut akan berdurasi 3 jam 10 menit. Namun belum ada pernyataan resmi Dilansir dari People, film Avatar 2 berdurasi 29 menit lebih lama daripada yang sebelumnya, yakni Avatar (2009), selama 2 jam 41 menit. Sebagai informasi, film yang disutradarai oleh James Cameron ini menduduki peringkat keempat sebagai film terlaris di box office AS.Meski demikian, pihak 20th Century dan Disney belum merilis penyataan resmi terkait hal ini. Di satu sisi, beberapa jaringan bioskop sudah mengumumkan bahwa Avatar 2 akan diberi rating PG-13 di AS. Artinya, anak-anak yang menonton butuh pendampingan orang tua.Sesuai dengan judulnya, Avatar: The Way of Water akan mengisahkan tentang kehidupan di Planet Pandora. Karakter dari Sam Worthington, Zoe Saldana, Sully, serta Na’vi juga akan menjadi fokus film kali ini.Avatar 2 akan mengambil latar waktu satu dekade atau lebih setelah Avatar (2009). Film ini bercerita mengenai perjalanan keluarga lima anak Jake Sully dan Neytiri yang baru saja ditemukan.Terlepas dari upaya terbaik mereka untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama. Namun, ancaman yang akrab muncul kembali dan membuat Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka terpaksa untuk melarikan diri ke tanah klan Metkayina di lautan Pandora.Film Avatar 2 tayang di bioskop 16 Desember 2022.