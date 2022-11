Trailer Kedua Avatar 2 Rilis, Tayang Desember 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Studio film asal Amerika 20th Century Studios merilis trailer dan poster baru untuk Avatar: The Way of Water atau Avatar 2 . Film ini tayang pada akhir tahun 2022.Dilansir dari Antara berdasarkan keterangan pers, pertunjukan cahaya yang menampilkan cuplikan eksklusif dari film akan diproyeksikan di Air Terjun Niagara dalam rangka merayakan peluncuran trailer dan poster Avatar: The Way of Water.Sebagai informasi, Avatar: The Way of Water merupakan sekuel dari film pertama Avatar. Ini adalah film terlaris sepanjang masa yang memenangkan Academy Award.Sekuel karya James Cameron itu dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 Desember 2022.Film Avatar: The Way of Water diproduksi oleh Cameron dan Jon Landau, serta Lightstorm Entertainment. Avatar 2 turut dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang dan Kate Winslet. Skenario oleh James Cameron, Rick Jaffa, dan Amanda Silver.Sekuel Avatar diklaim akan menyuguhkan pengalaman sinematik yang belum pernah ada sebelumnya, dimana Cameron akan membawa penonton kembali ke dunia Pandora yang megah dalam petualangan penuh aksi yang spektakuler dan menggugah.Berlatar satu dekade setelah peristiwa film pertama, Avatar: The Way of Water menceritakan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka) termasuk masalah yang mengikuti mereka, sejauh mana mereka berusaha untuk menjaga satu sama lain tetap aman, pertempuran yang mereka perjuangkan untuk tetap hidup, dan tragedi yang mereka alami.Syuting Avatar 2 telah rampung pada 2020, bersamaan dengan film Avatar 3 yang direncanakan rilis pada 2024. James Cameron mengungkapkan syuting itu adalah proses pembuatan film Avatar untuk dua sekuel pertama dan sedikit untuk sekuel keempat."Kami mencampur jadwal untuk '2' dan '3' bersama-sama, berdasarkan jenis adegan dan lingkungan," kata Cameron."Saya bilang, anggap saja ini miniseri enam jam dan kita hanya akan pergi ke Frankfurt sekali. Kami akan merekam semua adegan dari '2' dan '3' secara bersamaan. Kurang lebih begitulah motifnya," beber dia.