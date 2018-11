Kisah Supranatural Dominasi 15 Film Terlaris 2018

Jumlah film bioskop dengan kisah utama supranatural, baik horor maupun pendekatan lain, mengalami kenaikan signifikan selama setahun terakhir. Setiap bulan, selalu ada dua hingga lima film baru yang kisahnya punya unsur gaib.Namun apakah popularitas tema ini setara dengan capaian komersialnya di bioskop?Jika melihat daftar 15 film terlaris hingga pertengahan November ini, jawabnya memang iya. Menurut data FilmIndonesia.or.id, delapan dari 15 judul film rilisan 2018 terlaris adalah film-film dengan kisah supranatural.Ada Danur 2: Maddah (MD Pictures), film sekuel adaptasi novel serial karya Risa Saraswati, yang mencapai angka penjualan tiket 2,57 juta lembar atau setara pendapatan kotor Rp95,18 miliar (Rp37 ribu per tiket).Berikutnya ada Asih, film sempalan kisah Danur dari rumah produksi sama, yang mencapai angka penjualan tiket 1,71 juta lembar atau setara pendapatan kotor Rp63,44 miliar.Enam film lainnya, dengan capaian box office 900 ribu hingga 1,5 juta tiket, adalah Jailangkung 2, Sabrina, Kuntilanak, Sebelum Iblis Menjemput, Rasuk, serta yang baru saja tayang di bioskop, Suzzanna: Bernapas dalam Kubur. Capaian komersial Suzzanna termasuk bagus dan masih berpotensi meraup keuntungan lebih banyak hingga akhir tahun.Sementara itu, tujuh film terlaris lain punya jenis kisah beragam. Ada drama percintaan dalam berbagai fase usia, seperti Dilan 1990, #Teman tapi Menikah, Eiffel… I'm In Love 2, dan Si Doel the Movie, serta drama komedi percintaan Yowis Ben. Lalu ada drama laga petualangan Wiro Sableng dan biopik keluarga A Man Called Ahok.Berikut daftar 15 film terlaris 2018 menurut data terakhir FilmIndonesia.or.id per 19 November 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.672)3. Si Doel the Movie (1.757.653)4. Asih (1.714.798)5. #Teman tapi Menikah (1.655.829)6. Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 (1.552.014)7. Jailangkung 2 (1.498.635)8. Sabrina (1.337.510)9. Kuntilanak (1.236.000)10. A Man Called Ahok (1.161.482)11. Sebelum Iblis Menjemput (1.122.187)12. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)13. Suzzanna: Bernapas dalam Kubur (1.000.365)14. Yowis Ben (935.622)15. Rasuk (900.362)