Yuki Kato Ingin Jadi Groot di Guardians of The Galaxy Vol. 3

Film Guardians of The Galaxy Vol. 3 tayang mulai 3 Mei 2023. Yuki Kato tertarik untuk berperan sebagai karakter Groot setelah menontonnya."Aku mau jadi Groot (kalau menjadi salah satu pemainnya)," kata Yuki.Yuki Kato merasa tertantang untuk memerankan karakter Groot. Hal itu karena ia harus bisa menyampaikan rasa yang berbeda dari kalimat yang selalu diucapkan oleh karakter tersebut."Dengan kalimat 'I am Groot', tapi, intonasinya (harus) beda-beda, penekanannya (juga) beda-beda, (apalagi) perasaannya (harus) beda-beda. Jadi, (karakter Groot) itu menantang banget sih (buat saya)," ungkap Yuki.Setelah menonton Guardians of The Galaxy Vol. 3, Yuki Kato mengatakan film itu bisa dikatakan paket lengkap. Komedi, drama, hingga aksi yang sangat seru ia saksikan dalam film tersebut."Menurut aku, (Guardians of The Galaxy Vol. 3) ini adalah paket lengkap," tuturnya.Selain filmnya, Yuki juga menyukai latar musiknya yang selalu menjadi andalan dan masuk ke dalam daftar putar. Lagu favoritnya adalah "Dog Days Are Over" dari Florence + The Machine dan "Creep" dari Radiohead.