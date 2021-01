Rating Cheat On Me If You Can, True Beauty, dan Run On Bersaing

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tiga Drama Korea (Drakor) yang ditayangkan pada Rabu malam, 20 Januari 2021 memiliki rating penonton tertinggi. Ketiganya ialah rating Cheat On Me If You Can, True Beauty, dan Run On.Dikutip dari Soompi, Cheat on Me If You Can mencatat peringkat rata-rata 3,5 persen. Drakor yang tayang di KBS ini sedikit meningkat dari minggu lalu yang angkanya 3,1 persen.Sedangkan Run On, mendapatkan rating 3,1 persen. Angka untuk Drakor yang tayang di JTBC ini sama seperti minggu lalu.Drama lainnya, yakni True Beauty, dicatat memperoleh peringkat 3,850 persen. Rating penonton untuk Drakor yang tayang di tvN ini meningkat dari minggu lalu yang angkanya 3,411 persen.Cheat On Me If You Can merupakan drama yang dibintangi aktris peraih piala Oscar 2020, Cho Yeo-jeong yang beradu akting dengan Go Joon. Drakor ini mengisahkan seorang novelis sukses yang kerap menulis novel misteri dengan karakter yang telah meninggal di halaman tiga atau empat.Meskipun menulis kisah misteri, pembunuhan, dan perselingkuhan, kehidupan sehari-harinya sangat normal dan bahagia. Ia menikah dengan pria yang lebih muda dan berprofesi sebagai pengacara, bahkan dijuluki tipe suami idaman.Di sisi lain, ada sosok pria lain yang hadir di tengah pernikahan mereka. Kondisi tersebut pun memberikan suasana baru dari kehidupan sehari-hari pasangan suami istri itu.