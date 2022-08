Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

I Am Groot short 1, "Groot's First Steps" tayang 10 Agustus

I Am Groot short 2, "The Little Guy" tayang 10 Agustus

I Am Groot short 3, "Groot's Pursuit" tayang 10 Agustus

I Am Groot short 4, "Groot Takes a Bath" tayang 10 Agustus

I Am Groot short 5, "Magnum Opus" tayang 10 Agustus

Sinopsis I Am Groot

(WAN)

Jakarta : Siapa tak kenal sosok Groot, pohon muda yang menjadi bagian dari Marvel Studios . Karakter ini muncul di sejumlah sequel Avengers seperti “Infinity War,” “Endgame” “Thor : Love and Thunder” dan “Guardians of the Galaxy” saat ini sedang ramai diperbincangkan warganet.Pasalnya, kisah petualangan Groot sudah bisa di tonton pada serial animasi pendeknya yang berjudul I Am Groot. Serial animasi pendek ini bukan hanya menyuguhkan tentang petualangan Baby Groot saja, tetapi juga beberaoa cameo rekan rekan di Guardian of the Galaxy.I Am Groot disutradarai oleh Kristen Lepore dan diproduseri oleh Kevin Feige. I Am Groot sudah tayang mulai 10 Agustus 2022 dan bisa kamu tonton di Disney+. Serial animasi ini tersedia dalam lima episode yang bisa kamu nikmati secara langsung.Berikut lima judul episodenya :Alur serial animasi I Am Groot dimulai dengan pesawat luar angkasa yang menurunkan Baby Groot dan Rocket Raccoon di sebuah planet. Baby Groot merupakan seorang humanoid dari spesies bernama sama asal Branch Worlds’ Planet X.Tubuh Baby Groot layaknya kayu dendronic yang membentuk seluruh awak. Kemudian, dalam perjalanan perburuan hadiah di sebuah planet, mereka berdua bertemu Gamora dan Star-Lord. Akan tetapi, nasib sial menimpa mereka yang membuat keempatnya harus ditangkap. Akan tetapi, tubuh Baby Groot yang secara alami mengeluarkan daun, justru menyebabkan para penduduk begitu bahagia. Mereka memakan daun yang dikeluarkan Baby Groot.Sebelum menonton serial animasinya, kamu juga bisa menonton terlebih dahulu official trailer I Am Groot di channel YouTube Marvel Entertainment.