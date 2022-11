Drama Bad Prosecutor Tamat, D.O EXO Kenang Adegan Paling Bikin Stres

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Drama Bad Prosecutor telah menamatkan episode terakhirnya. Tidak ketinggalan, D.O. membagikan komentar dan pemikiran terakhirnya tentang drama hit tersebut.Bad Prosecutor adalah drama tentang seorang jaksa yang tidak sopan dengan kecenderungan nakal yang percaya dalam memperjuangkan keadilan dengan cara apa pun yang diperlukan. D.O EXO berperan sebagai Jin Jung, "jaksa jahat" tituler yang bertekad untuk menjatuhkan mereka yang menggunakan kekayaan dan kekuasaan untuk hidup di atas hukum.Setelah serial tersebut menayangkan episode terakhirnya minggu ini, D.O. mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada pemirsa yang tetap bertahan dengan Bad Prosecutor hingga episode terakhir. Menggambarkan drama sebagai waktu yang sangat berarti di mana ia bekerja dengan orang-orang hebat."Karakter Jin Jung memiliki sisi yang sedikit berbeda dari kepribadianku sendiri, jadi pada awalnya, aku merasa sedikit canggung (memerankannya). Tapi saat saya bekerja dengan sutradara dan aktor lain di lokasi syuting, saya bisa dengan cepat menjadi Jin Jung. Karena karakter Jin Jung digambarkan dengan sangat baik dalam naskah, saya bekerja keras untuk tetap setia pada naskah ketika menggambarkan kepribadian Jin Jung,” kata D.O. yang dilansir dari Soompi.Ia kemudian bercanda tentang betapa menyegarkan rasanya memotong rambutnya setelah dikeriting dan diwarnai selama hampir enam bulan.Saat ditanya tentang adegan yang paling berkesan baginya, D.O. memilih adegan di mana Jin Jung melarikan diri dari kamar mandi di salah satu episode sebelumnya. Ia mengatakan bahwa itu adalah adegan yang benar-benar menangkap kepribadian karakter.D.O. juga menyebutkan adegan pengadilan yang ikonik dari Episode 12. Jin Jung memiliki begitu banyak dialog dalam episode itu sehingga dia merasakan banyak tekanan saat merekamnya.“Itu adalah adegan yang membawa banyak tekanan,” katanya.“Jaksa Jin Jung mengenakan pakaian hukumnya untuk pertama kalinya dan muncul di pengadilan benar-benar merupakan adegan utama dari drama ini yang semuanya tentang menggunakan hukum untuk menghukum kejahatan,” lanjut D.O.Bad Prosecutor dikenal dengan adegan aksi yang rumit dan menarik, sesuatu yang D.O. latih dengan rajin untuk membuat mereka tampak lebih realistis. Ia memberikan banyak pujian kepada kru karena ia hanya berlatih berdasarkan instruksi yang diberikan oleh direktur seni bela diri dan tim aksi.D.O. juga dengan cepat memuji lawan mainnya, termasuk Lee Se Hee, Lee Si Eon, Joo Bo Young, dan Yeon Jun Seok."Saat syuting dengan keluarga Jin Jung, tawa kami sepertinya tidak berhenti. Ada begitu banyak bagian komedi dalam adegan yang kami syuting bersama, dan syutingnya sangat menyenangkan,” sambungnya.Tidak lupa, ia juga berterima kasih kepada aktor veteran Kim Chang Wan, Kim Sang Ho, Kim Tae Woo, dan Choi Kwang Il, karena telah mengajarinya begitu banyak dan selalu peduli dan perhatian.Sebagai catatan tambahan yang menyenangkan, D.O. memuji Coco si anjing atas kerja kerasnya di set juga.“Coco mendengarkan arahan dengan baik dan pandai berakting, jadi syuting tidak terlalu sulit. Melihat Coco saja sudah cukup menyembuhkan, dan berkat Coco banyak orang di lokasi syuting, termasuk saya, tidak pernah berhenti tertawa,” kata D.O. memuji si anjing pintar.Tidak hanya berakting, D.O. juga mengisi lagu untuk drama tersebut yang berjudul “Bite”. Pemirsa dan penggemar juga merasa senang dengan lagu OST itu.“Ini pertama kalinya aku menyanyikan OST drama. Aku juga sangat puas karena sepertinya cocok dengan dramanya, dan aku bersyukur banyak orang menyukainya,” tutur D.O. berterima kasih.D.O. mengungkapkan bahwa Bad Prosecutor merupakan sebuah drama yang akan ia ingat untuk waktu yang lama sebagai sebuah proyek di mana ia mengambil banyak tantangan baru dan mencoba banyak hal baru.“Saya akan bekerja keras untuk kembali dengan lebih baik,” tutupnya.