4 Anime dengan Alur Cerita Tak Terduga

The Witcher: Nightmare of the Wolf

The Seven Deadly Sins

Anime semakin digemari penonton dengan beragamnya cerita. Termasuk anime yang penuh aksi dengan alur cerita yang tak terduga dan memancing rasa penasaran penontonnya.

Berikut ini empat rekomendasi tayangan anime yang ceritanya membuat penasaran.

1. The Witcher: Nightmare of the Wolf

Serial fantasi populer The Witcher yang dibintangi oleh Henry Cavill akan segera kembali dengan musim keduanya pada akhir tahun ini. Film animenya berjudul The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Pada versi anime ini, penonton akan disuguhkan kehidupan masa lalu Vesemir yang merupakan mentor untuk Geralt dari Rivia. Sebagai prekuel dari The Witcher, siapa tahu Anda akan bertemu dengan berbagai karakter yang mungkin menjadi kunci di musim keduanya.

2. The Seven Deadly Sins

The Seven Deadly Sins merupakan salah satu tayangan anime penuh aksi. Serial ini menceritakan petualangan seorang putri kerajaan dalam mencari sekelompok kesatria hebat, yang dapat membantu mengambil alih kembali kerajaannya dari para tiran.

Sayangnya, kelompok ini telah menjadi buronan setelah dituduh mengkhianati kerajaan. Para anggotanya pun sedang bersembunyi secara terpisah.

Kisah perjalanan sang putri dalam menemukan mereka akan membuat penonton tidak sabar untuk menyaksikan episode selanjutnya. Bisakah ia menyatukan kembali ketujuh anggotanya? Apakah benar mereka sekuat dan sejahat yang dibicarakan orang-orang?