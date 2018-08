Kembali Dipasangkan dalam Film, Jefri Nichol dan Amanda Rawless Tidak Bosan

: Aktor Jefri Nichol dan Amanda Rawless kembali dipasangkan dalam satu judul film Something in Between. Terhitung, ini merupakan judul film keempat keduanya disandingkan sebagai tokoh utama.Kendati kerap beradu peran, Jefri Nichol dan Amanda tidak merasa ada kendala maupun merasa bosan."Lebih menggampangkan kerja juga, enggak harus casting ulang, enggak canggung lagi," jelas Jefri Nichol di kawasan Serpong, Sabtu, 18 Agustus 2018."Setiap film pasti punya perbedaan, nuansa beda, karakter beda, jadi kita lihat satu sama lain berbeda aja," timpal Amanda.Menurur Nichol, adalah tantangan baru ketika kembali beraduperab dengan Amanda Rawless. Namun, di samping itu Nichol jadi lebih mengenal Amanda dan tahu haru seperti apa ketika bermain bersama Amanda."Sudah tahu treatment yang harus aku kasih ke Amanda biar kerjanya enak," papar Nichol.Sebelumnya, Jefri Nichol dan Amanda Rawless bermain dalam empat judul film dan berperan sebagau tokoh utama di antaranya Jailangkung, Jailangkung 2, One Fine Day, dan Dear Nathan.Kali ini, Jefri dan Amanda dipasangkan kembali dalam film Something in Between produksi Screenplay Productions dan Legacy Pictures, arahan sutradara Asep Kusdinar.(DEV)