Soleh Solihun, Komika yang Mengawali Karier sebagai Wartawan

Sobat Medcom tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama komedian Soleh Solihun. Pria asal Bandung kelahiran 1979 itu sudah memiliki banyak jam terbang sebagai stand-up comedian. Tidak hanya aktif sebagai komika, Soleh Solihun juga menekuni bidang-bidang kesenian lain, seperti bermain film, menjadi sutradara, penulis, bahkan pernah menjadi wartawan.Siapa sangka Soleh Solihun dulunya merupakan seorang wartawan. Soleh pernah menimba ilmu di Universitas Padjajaran dengan jurusan jurnalistik. Pada 2004-2005 silam, Soleh pernah bekerja sebagai reporter di majalah Trax dan juga menjadi feature editor di Playboy Indonesia. Pada 2006-2008. Ia juga sempat menjadi editor di Rolling Stone Indonesia.Saat dirinya aktif bekerja di Playboy Indonesia, Soleh mendapatkan penghargaan dari Anugerah Adiwarta Sampoerna pada tahun 2006 sebagai tulisan feature terbaik dalam kategori Seni dan Budaya. Selain menjadi wartawan, dirinya sempat bekerja sebagai penyiar radio di 91.6 Indika FM Jakarta selama empat tahun hingga pada akhirnya mengundurkan diri.Pada 2011, stasiun televisi Metro TV tengah mengadakan program Stand Up Comedy Show, salah satu produser dari acara tersebut lantas mengajak Soleh untuk tampil. Pada masa itu, Soleh hanya menerima bayaran Rp 500.000. Sebelumnya Soleh sempat stand-up comedy di radio, pada 2010.Soleh Solihun adalah stand-up comedian pertama yang tampil di episode perdana Stand Up Comedy Metro TV. Pengalaman menarik Soleh lain dalam dunia melawak adalah tampil di depan Joko Widodo yang saat itu akan menjadi Gubernur Jakarta. Saat itu Soleh melontarkan lawakannya seputar lalu lintas Jakarta. Dalam momen tersebut, tokoh politik seperti Jokowi dan Megawati Soekarno Putri ikut tertawa.Usai dikenal publik secara luas sebagai stand-up comedian, Soleh diajak oleh sutradara Fajar Nugros untuk tampil dalam satu scene di film berjudul Refrain. Setelahnya, ia banyak bermain dalam film komedi arahan Fajar seperti Cinta Brontosaurus, dan Manusia Setengah Salmon. Pada tahun 2018, Soleh menyutradarai film pertamanya bersama Monty Tiwa dengan judul Mau Jadi Apa.Bagi sobat Medcom yang masih penasaran bagaimana aksi Soleh Solihun menghibur para penonton, Sobat Medcom dapat mengunjungi "Stand Up Fest The Series - Waktunya Piknik Tawa" pada 23 Juni 2023, di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan. Selain Soleh, tampil juga Mongol Stres, Popon Kerok, Yono Bakrie, Ate,Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird)Rp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird)Rp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird)Rp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman Stand Up Fest | The Series (Natania Rizky Ananda)