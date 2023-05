Rekomendasi Film Bioskop yang Tayang di Bulan Mei, Ada Film Horror hingga Fantasi

1. Guardians of the Galaxy Vol 3

2. Hello Ghost

3. Evil Dead Rise





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

4. Kajiman: Iblis Terkejam Penagih Janji

5. The Little Mermaid

(WAN)

Jakarta: Di bulan Mei 2023 ini, banyak deretan film layar lebar yang akan tayang, mulai dari film bergenre horror , thriller, hingga film yang sudah dinanti-nantikan jadwalnya untuk tayang di Tanah Air.Berikut beberapa rekomendasi film bioskop yang tayang di bulan Mei, cocok untuk mengisi waktu akhir pekan:Siapa diantara sobat Medcom yang sudah menunggu-nunggu film yang satu ini? Seri ketiga Guardians of the Galaxy Vol 3 ini sudah tayang mulai 5 Mei 2023 lalu. Film garapan sutradara James Gunn ini akan mengambil latar belakang kisah Gamora yang hilang tanpa jejak setelah peristiwa di dalam Avengers: Endgame yang membuat perasaan kekasihnya, Peter Quill alias Star-Lord, mulai gundah.Bagi sobat Medcom yang penasaran seperti apa kisah selanjutnya jangan lupa datangi bioskop terdekat Anda untuk menyaksikan film garapan Marvel ini ya!Sumber: Marvel StudiosFilm yang satu ini bergenre horror dan komedi loh! Diadaptasi dari film korea selatan, Hello Ghost versi Indonesia dijadwalkan segera tayang pada 11 Mei 2023, besok di seluruh bioskop Indonesia. Hello Ghost mengisahkan tentang seorang pria bernama Kresna (Onadio Leonardo) yang berkeinginan mengakhiri hidupnya. Namun, rencananya tersebut selalu berujung gagal. Sejak kejadian itu, Kresna memiliki kemampuan melihat hantu.Empat Hantu tersebut memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda dan sering mengikuti Kresna kemanapun. Keempat hantu itu diantaranya, sosok Kuatno (Indro Warkop) yang memiliki karakter mata keranjang. Kemudian, Bima (Tora Sudiro) yang merupakan sopir angkot saat semasa hidupnya.Sumber: IMDbSalah satu serial film horor terkenal, Evil Dead, berlanjut ke film kelima yang berjudul Evil Dead Rise. Meski ini merupakan film kelima, tetapi sobat Medcom tidak perlu untuk menonton serial film ini dari awal lantaran film tersebut memiliki jalan cerita yang berbeda dan tidak saling berkesinambungan.Evil Dead Rise mengisahkan tentang karakter Beth yang menempuh perjalanan panjang untuk mengunjungi kakak perempuannya, Ellie. Kakak perempuan Beth itu diceritakan berjuang sendirian membesarkan tiga anaknya seorang diri di sebuah apartemen kecil di Los Angeles, Amerika Serikat.Reuni Beth dengan Ellie harus terganggu ketika mereka menemukan sebuah buku aneh di gedung apartemen tersebut. Petaka datang ketika buku aneh itu membangkitkan iblis yang dapat merasuki tubuh manusia.Beth, Ellie, beserta ketiga anak Ellie pun terjebak dalam pertempuran primitif dan mereka harus mampu bertahan hidup dari kengerian yang meneror mereka.Sumber: medcom.idFilm horror Tanah Air yang akan tayang pada 18 Mei 2023 mendatang ini mengangkat tema tentang pesugihan. Kajiman menceritakan tentang sosok Asha,perawat yang diperankan oleh Aghniny Haque yang baru saja ditinggalkan oleh sang ibunda.Setelah kepergian ibu, Asha bekerja sebagai perawat di rumah pasien bernama Ismail yang diperankan oleh Tio Pakusadewo yang menderita penyakit misterius. Namun, lama kelamaan, Asha merasa terganggu lantaran dihujani teror gaib dan hal-hal misterius lainnya seperti mendengar suara bisikan dari sang ibu yang sudah meninggal dunia.Selain Aghniny Haque, film Kajiman dibintangi Jourdy Pranata, Tio Pakusadewo, Mian Tiara, Ully Triani, dan aktor asal Malaysia, Iedil Dzuhrie Alaudin.Bukan film horror, film rekomendasi satu ini merupakan film bergenre iantasi dan musikal garapan Disney. Film live action dari Disney yang berjudul The Little Mermaid akan tayang pada 26 Mei mendatang. Film ini merupakan versi adaptasi dari film animasi musikal berjudul sama yang pertama kali rilis pada 1989.The Little Mermaid mengisahkan tentang kisah cinta tokoh Ariel yang merupakan seorang putri duyung memiliki paras yang cantik. Ariel merupakan putri bungsu dari seorang raja memiliki keingintahuan yang tinggi mengenai dunia di luar lautMemiliki jiwa petualang, Ia pun berenang sampai mengunjungi permukaan laut. Pada saat itu juga, Ariel bertemu dengan seorang pria tampan bernama pangeran Eric. Ariel pun jatuh cinta kepadanya. Namun, kisah cintanya tidak berjalan mulus karena ada aturan bahwa putri duyung dilarang untuk berkomunikasi dengan manusia.Sumber: IMDbItu dia tadi beberapa rekomendasi film yang tayang pada bulan Mei ini. Sobat Medcom pengen nonton film yang mana nih?