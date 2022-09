Film Miracle In Cell No.7 Lulus Sensor Semua Umur, Tayang di Bioskop Mulai 8 September

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tayang di bioskop mulai 8 September

Sinopsis Miracle In Cell No.7 versi Indoensia

Jakarta: Film Miracle In Cell No.7 dipastikan dapat disaksikan oleh semua umur. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini dinyatakan lulus sensor untuk semua umur.“Senang sekali memberitahukan bahwa #miracleincellno7 “Lulus Sensor untuk Semua Umur” dan film ini bisa kita nikmati bersama keluarga di Bioskop!,” tulis Instagram resmi Falcon Pictures, seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 9 September 2022.(Miracle In Cell No.7 versi Indonesia IG/@falconpictures_)Berdasarkan laman resmi Lembaga Sensor Film (LSF), Film Miracle In Cell No 7 versi Indonesia terdapat keterangan SU. Yang artinya film tersebut diklasifikasikan untuk semua umur. Film ini berdurasi 132 menit.“Lembaga Sensor Film mengklasifikasikan film ini untuk penonton usia Semua Umur,” tulis LSF.(Laman LSF Miracle In Cell No.7 SU)Film yang diadaptasi dari film Korea Selatan dengan judul yang sama ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 8 September 2022. Film ini akan dibintangi oleh Vino G Bastian, Grace, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen, Denny Sumargo, Bryan Domani, Teuku Rifnu Wikana, dan Marsha Timothy.Film ini menceritakan Dodo Rozak (Vino G. Bastian) seorang penjual balon, memiliki keterbatasan dalam kecerdasan sehingga ia berperilaku seperti anak–anak. Dodo memiliki anak perempuan bernama Kartika. Kartika sangat menyayangi ayahnya meski dengan segala kondisinya.Meski dengan kondisi seperti itu keduanya hidup bahagia. Namun, kebahagiaan ayah-anak itu tiba-tiba terenggut ketika Dodo dituduh memperkosa dan membunuh seorang anak kecil bernama Melati.Dodo yang tidak mempunyai daya untuk membela diri akhirnya divonis mati oleh pengadilan, dan dijebloskan ke dalam Sel No. 7, tempat sejumlah penjahat kelas berat dipenjarakan. Di dalam sel itu, Dodo akhirnya bersahabat dengan Kepala Napi (Indro Warkop), Jaki (Tora Sudiro), Bewok (Rigen Rakelna), Atmo (Indra Jegel) dan Bryan Domani (Asrul “Bule”).Perpisahan itu membuat Dodo rindu kepada anaknya. Hingga pada satu momen setelah beragam peristiwa di sel tersebut, Dodo dibantu oleh para napi untuk menyelundupkan Kartika ke dalam sel.Melihat rasa sayang Dodo kepada Kartika, para napi ragu terhadap tuduhan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan kepada Dodo. Lalu apakah Dodo akan lepas dari vonis tersebut? Jawabannya dapat kamu saksikan mulai 8 September 2022, jangan lupa membawa tisu karena film ini mengandung bawang alias bikin sedih.