Puji Film Miracle In Cell No.7 Indonesia, Produser Korea: Rasanya Ingin Perlihatkan ke BTS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Sutradara Lee Hwan Kyung dan Kim Min Ki selaku produser film Miracle In Cell No. 7 turut menyaksikan adaptasi film mereka ke dalam versi Indonesia. Pujian dilayangkan Lee Hwan Kyung dan Kim Min Ki terhadap film garapan Hanung Bramantyo itu.Sejak menuai sukses di negara asalnya, film Miracle In Cell No. 7 memang banyak diadaptasi ke sejumlah negara. Lee Hwan Kyung dan Kim Min Ki menyebut adaptasi versi Indonesia sejauh ini adalah yang terbaik."Sudah banyak remake di seluruh dunia. Tapi kayaknya belum bisa ada yang ngalahin remake-nya Indonesia," kata Kim Min Ki di Jakarta.Kim menyebut film Miracle In Cell No.7 versi Indonesia menghadirkan penyesuaian cerita tanpa kehilangan konteks asli kisah awalnya. Saking bagusnya, Kim berniat mempertontonkan Miracle In Cell No.7 versi Indonesia kepada BTS."Ini sesuatu warna baru. Ada sentuhan Indonesia dalam film ini. Saya menikmati hal-hal yang belum pernah saya tahu. Ini bagus banget, sangat menyentuh, sangat luar biasa sekali. Rasanya ingin bawa film ini dan kasih tonton ke BTS," kata Kim.Hal senada disampaikan Lee Hwan Kyung. Dia bahkan menyebut berniat membuat ulang Miracle In Cell No.7 versi Indonesia ke versi Korea."Saking bagusnya pengen di-remake lagi di Korea. Karena sangat bagus dan menyentuh sekali. Terima kasih pada sutradara dan para pemain yang telah membuat film ini dengan sangat baik," tuturnya.Film Miracle In Cell No.7 tayang 8 September 2022. Film ini dibintangi oleh Vino G Bastian, Graciella Abigail, Mawar Eva De Jongh, Bryan Domani, Denny Sumargo, Indra Jegel, Rigen Rakelna, hingga Indro Warkop.