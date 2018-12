Cerita Cek Toko Sebelah Berlanjut dalam Bentuk Serial

Ernest Prakasa melanjutkan cerita film Cek Toko Sebelah. Tentang keluarga Koh Afuk (Chew Kin Wah) dan bisnis yang diteruskan putra keduanya, Erwin (Ernest Prakasa) akan diceritakan lebih dalam.Erwin mengambil cuti selama satu bulan untuk mengurus Toko Jaya Baru, membantu Koh Afuk. Kisah ini sebenarnya ada dalam film tetapi tak ditampilkan karena masalah durasi. Film ini dikemas dalam 12 episode dengan tiga sutradara berbeda yaitu Ernest Prakasa, Arie Kriting, dan Bene Dion."Ini terjadinya bukan setelah film, terjadinya di tengah-tengah film. Ketika Erwin diminta jaga toko lalu dia cuti satu bulan, di film diceritakan periode cuti satu bulan hanya diceritakan sedikit saja. Ibaratnya kita zoom in beberapa adegan sempit itu, kita stretch menjadi satu season, 12 episode, 20 sekian menit per episode," terang Ernest Prakasa di Bluegrass Bar & Grill, Jakarta, Selasa 18 Desember 2018.Sidequel adalah cerita di tengah film yang kemudian dikembangkan lagi dengan alur panjang. Penayangan Cek Toko Sebelah The Series ini ditayangkan di layanan nonton streaming HOOQ. Pihak HOOQ tertarik mengemas Cek Toko Sebelah The Series karena diminati oleh masyarakat Indonesia."Cek Toko Sebelah sudah cukup terkenal jadi HOOQ di sini setiap mau keluarkan sebuah original production atau konten baru sebisa mungkin IP atau namanya sudah diketahui masyarakat," kata Tina Arwin, Head of Content HOOQ Indonesia.Cek Toko Sebelah The Series akan ditayangkan pada Senin dan Rabu mulai 19 Desember 2018 di HOOQ.(ELG)