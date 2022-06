Tanggapan Johnny Depp Soal Kembali ke Film Pirates of the Caribbean

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Johnny Depp dan Pirates of the Caribbean

Johnny Depp memerankan Kapten Jack Sparrow di sekuel film Pirates of the Caribbean. Foto: Dok/E! News

Jakarta: Pihak Johnny Depp menanggapi rumor yang menyebut Disney menginginkannya kembali menjadi tokoh utama Jack Sparrow di serial film Pirates of the Caribbean.Dilansir dari E! News, sebuah laporan muncul yang mengklaim bahwa Johnny Depp sedang mengerjakan kesepakatan USD301 juta atau setara dengan Rp4 triliun untuk kembali ke franchise film Pirates of the Caribbean."Disney sangat tertarik untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Johnny Depp. Mereka sangat berharap Johnny akan memaafkan mereka dan kembali sebagai karakter ikoniknya," kata seorang sumber kepada PopTopic.Namun, pihak Johnny Depp sepertinya tak menyambut isu itu dengan baik."Ini dibuat-buat," respons seorang perwakilan dari Johnny Depp pada NBC News.Baca: Bujuk Johnny Depp Balik ke Pirates of the Caribbean, Disney Tawarkan Rp4 Triliun Johnny Depp memerankan Kapten Jack Sparrow di kelima film, mulai dari Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) hingga terbaru, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017).Pada Mei 2022, pihak Pirates of the Caribbean menyebutkan bahwa Johnny Depp belum tentu main dalam franchise film tersebut."Tidak pada saat ini. Kedepannya belum diputuskan," kata produser Pirates of the Caribbean, Jerry Bruckheimer.Komentar tersebut dilontarkan saat Johnny Depp tengah menjalani sidang pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya, Amber Heard. Selama persidangan, pemain The Rum Diary (2011) itu mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk kembali ke film Pirates lainnya."Faktanya adalah, Tuan Depp, jika Disney datang kepada Anda dengan USD300 juta dan satu juta (hewan) Alpaca, tidak ada apa pun di dunia ini yang akan membuat Anda kembali dan bekerja dengan Disney di Film Pirates of the Caribbean? Benar?" tanya pengacara Amber Heard, Ben Rottenborn."Itu benar, Tuan Rottenborn," Johnny Depp menjawab.