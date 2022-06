Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Artis Hollywood Johnny Depp dan Amber Heard baru-baru ini telah menjalankan sidang panjang terkait kasus pencemaran nama baik. Hal ini dipicu saat Depp yang tak terima dituduh Heard menjadi seorang pelaku kekerasan seksual dalam hubungan.Diketahui Johnny Depp yang memerankan tokoh utama Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean kemudian dipecat oleh pihak Disney dari waralaba tersebut. Dalam persidangan, Depp yang kesal mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali lagi ke Pirates of the Caribbean.Melansir dari Express, sang aktor mendapat tawaran manis dari Disney untuk kembali memerankan Jack Sparrow di film-film selanjutnya."Disney sangat tertarik untuk memperbaiki hubungan dengan Johnny Depp. Mereka menghubungi sang aktor sebelum persidangan pencemaran nama baik dengan Amber Heard dan menanyakan kesediannya untuk kembali di satu atau dua film," kata seorang sumber.Bahkan, Disney juga mengirimkan 'hadiah' berupa sebuah bingkisan dengan pesan tertulis kepada Depp."Aku tahu kalau perusahaan itu mengirimkannya keranjang hadiah dengan sebuah surat yang menyentuh. Tapi, aku tidak tahu reaksi dari Depp," terang sang sumber.Selain itu, Disney juga memberikan penawaran fantastis berupa uang senilai USD 301 juta atau sekitar Rp 4 triliun dan donasi kepada sebuah yayasan yang dipilih Depp.Memang saat ini sedang marak kabar bahwa Disney merencanakan beberapa proyek yang terkait dengan waralaba Pirates of the Caribbean, terutama dengan karakter Jack Sparrow."Kesepakatan itu untuk Johnny Depp kembali sebagai Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean 6 dan seri spin-off Disney Plus tentang kehidupan awal sang kapten The Black Pearl," ujar sumber tersebut.