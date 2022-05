Sekuel Doctor Strange Siap Guncang Bioskop Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Los Angeles: Film Doctor Strange in The Multiverse of Universe diputar perdana di Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Senin, 2 Mei 2022. Seluruh pemain dalam film ini hadir dalam perilisan film produksi Marvel Studio tersebut."Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan Rachel McAdams hadir dalam pemutaran perdana film terbaru Marvel, Doctor Strange in The Multiverse of Universe di Los Angeles, Amerika Serikat," demikian disampaikan presenter Eva Wondo dalam tayangan Metro Siang di Metro TV, Kamis, 5 Mei 2022.Film ini disutradarai oleh Sam Raimi. Raimi yang juga menyutradai Spiderman 3 ini menjanjikan banyak kejutan bagi penggemar Marvel.Sekuel Doctor Strange ini menyatukan beberapa film Marvel sebelumnya. Penampilan Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange dan Elizabeth Olsen sebagai Wanda Vision juga dinanti para penggemar.Baca: 4 Film dan Series yang Wajib Ditonton Sebelum Nonton Doctor Strange 2 Di beberapa negara, film ini telah dirilis secara global pada Rabu, 4 Mei 2022. Di AS, film akan dirilis pada Jumat, 6 Mei 2022. Sementara di Indonesia, film akan diputar perdana hari ini, Kamis, 5 Mei 2022.