4 Film dan Series yang Wajib Ditonton Sebelum Nonton Doctor Strange 2

Jakarta: Film Marvel Cinematic Universe (MCU) Doctor Strange in the Multiverse of Madness mulai tayang hari ini, Kamis, 5 Mei 2022 di bioskop-bioskop Indonesia. Penayangan perdana film ini dipastikan akan banjir penonton.Hal tersebut bukan tanpa sebab, film karya sutradara Sam Raimi ini memang hype dan menjadi perbincangan. Terlebih setelah trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness rilis.Muncul banyak teori liar dari penggemar terkait karakter-karakter yang akan muncul di film tersebut. Salah satunya, The Illuminati, sebuah organisasi rahasia di komik Marvel akan dibentuk di film ini. Anggota The Illuminati terdiri dari Doctor Strange, Professor X, Namor, Black Bolt, Mr Fantastic, dan Iron Man.Diisukan juga bahwa nantinya Captain Carter akan muncul di film karena tameng dengan logo bendera Negara Inggris miliknya terlihat di salah satu poster film dan juga Tom Cruise digosipkan akan memerankan Iron Man dari semesta lain.Dilihat dari trailer, sudah dikonfirmasi bahwa karakter baru, Ms America dan Wanda Maximoff muncul. Netizen menebak-nebak jika karakter misterius yang berhadapan dengan Strange adalah Charles "Professor X" Xavier karena terdengar dari suaranya yang sangat mirip.Jika Professor X benar hadir di film ini, kemungkinan besar film ini akan menjadi penghubung antara MCU dengan X-Men yang sebelumnya dimiliki oleh Fox.Bagi sobat Medcom Yang ingin menonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness agar tidak kebingungan berikut empat film dan series yang wajib ditonton.(IMDB)Film pertama yang wajib ditonton adalah Doctor Strange. Film ini merupakan awal dari Stephen Strange yang merupakan seorang dokter (Benedict Cumberbatch) kemudian menjadi ahli sihir. Selain memiliki kekuatan sihir Strange juga mampu mengendalikan Time Stone.Selanjutnya untuk series WandaVision yang harus sobat Medcom tonton. Hal ini penting memahami arc Multiverse of Madness karya Wanda Maximoff. Jadi jangan kelewatan untuk nonton series ini sebelum berangkat ke bioskop.(WandaVision Disney)Serial animasi What If...? berhubungan langsung dengan Multiverse, tetapi dengan cara yang berbeda dari sekuel Doctor Strange. Namun, hanya episode pertama yang direferensikan di Multiverse of Madness. Selain itu, episode yang berkaitan dengan Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah episode empat ("What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?") dan episode lima ("What If... Zombies?!").Film adalah bagian penting terakhir dalam persiapan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange muncul sebagai karakter pendukung dalam film dan dalam upaya untuk membantu Peter akhirnya memecahkan multiverse, dengan berbagai realitas yang datang.Itu tadi rekomendasi film dan series yang bisa ditonton sebelum nonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness di bioskop.