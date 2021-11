Netflix Umumkan Pemain Serial Live-Action One Piece, Ini Pesan Eiichiro Oda

A special message from Eiichiro Oda, ONE PIECE creator: Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"We’ve been working with Netflix and Tomorrow Studios on the massive project that is the Hollywood live action series adaptation of ONE PIECE! How many years has it been since it was announced, right? I know, I know!" (1/5) pic.twitter.com/Fihyy7iaiF — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021



Para pemain serial live-action One Piece

Jakarta: Netflix mengumumkan lima pemain utama dalam serial live-action dari manga Jepang One Piece . Para karakter dalam Kru Topi Jerami itu diungkap pada Selasa, 9 November 2021.Melalui akun Twitter @NetflixGeeked, Netflix memberikan pengumuman kecil dari pencipta One Piece, Eiichiro Oda."Kami telah bekerja dengan Netflix dan Tomorrow Studios dalam proyek besar yang merupakan adaptasi serial live action Hollywood dari ONE PIECE! Sudah berapa tahun sejak diumumkan, kan? Saya tahu, saya tahu!" cuit akun tersebut, Rabu, 10 November 2021.Eiichiro Oda mengungkapkan bahwa tak mudah bekerja sama dengan orang-orang dengan budaya yang berbeda. Namun, progres pembuatan serial live-action One Piece stabil selama beberapa tahun."Tapi justru proses itulah yang dapat menghasilkan sesuatu yang istimewa! Untuk saat ini, kami dapat mengumumkan pemeran utama!" lanjut Eiichiro Oda."Wajah mereka, ukuran mulut dan tangan mereka, aura mereka, cara mereka membawa diri, suara mereka, kemampuan akting mereka, tinggi badan mereka, keseimbangan antara Kru Topi Jerami dll," Eiichiro Oda membeberkan pertimbangan dari pemilihan lima pemain tersebut.



Berikut adalah informasi lima pemeran dari Kru Topi Jerami dalam serial live-action One Piece.

1. Inaki Godoy sebagai Luffy

Inaki Godoy adalah seorang aktor keturunan Meksiko. Dilansir dari IMDb, Inaki Godoy berperan dalam La querida del Centauro (2016), Who Killed Sara? (2021) and MexZombies.





Inaki Godoy sebagai Luffy dalam One Piece. Foto: @NetflixGeeked

2. Mackenyu sebagai Zoro

3. Emily Rudd sebagai Nami

Emily Rudd sebagai Nami dalam One Piece. Foto: @NeflixGeeked

4. Jacob Romero Gibson sebagai Usopp

5. Taz Skylar sebagai Sanji

(MBM)

Inaki Godoy lahir pada 23 Agustus 2003. Ia memulai karier di bidang akting sejak usia 13 tahun.Mackenyu adalah aktor keturunan Jepang. Ia berakting dalam Jojo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable (2017), dan Pacific Rim: Uprising (2018). Tahun ini, ia membintangi Brave: Gunjyo Senki dan Rurouni Kenshin: The Final.Mackenyu lahir pada 16 November 1996. Ia memulai karier di Jepang pada 2015 melalui film Chihayafuru I & II.Emily Rudd adalah artis asal Amerika Serikat. Ia bermain dalam The Romanoffs (2018), Fear Street: Part Two-1978 (2021) dan Olive Forever (2018).Emily Rudd lahir pada 24 February 1993. Ia memulai debut di dunia hiburan sebagai model dalam beberapa video musik DJ Amerika 3LAU pada 2013.Jacob Gibson adalah aktor asal Amerika Serikat. Ia dikenal melalui Grey's Anatomy (2005) and The Resident (2018).Taz Skylar adalah penulis, aktor, dan produser asal Inggris. Debut film dia sebagai Dwes dalam The Kill Team (2019).Taz Skylar lahir pada 5 Desember 1995. Ia memulai debut panggung sebagai Miles di #Warheads di The Park Theatre, London.