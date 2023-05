Kisah Komika Bintang Bete yang Dijebak dan Difitnah Hamili Seorang Perempuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pengalaman pahit yang menginspirasi

Tiket "Stand Up Tragedy Bintang Kecil"

(ASA)

Bintang Timur atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Bintang Bete punya pengalaman pahit soal asmara. Bintang pernah berniat serius menjalani hubungan dengan seorang perempuan, namun malah berujung dijebak dan difitnah menghamili si perempuan itu.Saat menjadi bintang tamu di Podcast Warung Kopi di kanal YouTube HAS Creative, Juni tahun lalu, Bintang bercerita kalau awalnya ia berkenalan dengan seorang perempuan di Twitter. Ia kemudian berujung dekat dan berniat serius dengan perempuan itu.Namun pada satu momen, ketika Bintang datang ke unit apartemen perempuan itu, Bintang mendapati sebuah gelas plastik air mineral yang berisi banyak puntung rokok. Ia pun bertanya kepada perempuan itu, dan perempuan itu mengakui kalau pada waktu itu pacarnya baru saja pulang dari apartemennya.Dari situ, Bintang kemudian memutuskan untuk pergi dari perempuan itu. Namun si perempuan itu kemudian menghubungi Bintang dan mengabarkan kalau dirinya hamil sekaligus ditinggal kabur oleh pacarnya."Ya udah, terus gua cabut. Enggak lama hamil, baru ngasih tau, terus dia ngehubungin gua, dia bilang bayinya mau dibunuh mau digugurin, terus gua bilang jangan, sini gua aja yang gedein, gua yang tanggung jawab," cerita Bintang.Meski tak bersalah, Bintang bersedia tanggung jawab. Ia turut membiayai segala keperluan si perempuan itu dengan bayinya, hingga akhirnya bayi itu pun lahir. Di masa itu, Bintang juga mengaku berkenalan baik dengan orang tua si perempuan itu dan mereka tahu kalau Bintang tak bersalah.Hingga akhirnya, empat bulan setelah anak itu lahir, Bintang sudah tak sanggup lagi membiayainya. Si perempuan itu akhirnya pergi dan malah menyebar fitnah di akun media sosialnya dengan mengatakan kalau anak itu adalah anak Bintang dan Bintang tak mau tanggung jawab."Gua yang tanggung semuanya, terus entah gimana dia bilang ke orang-orang kalo gua ngehamilin dia."Pengalaman pahit ini pun menginspirasi Bintang Bete untuk mengadakan tur stand up show bertajuk "Stand Up Tragedy Bintang Kecil" yang mengisahkan pengalamannya dijebak hingga difitnah oleh perempuan itu.Selama kurun waktu 2022, tur ini sudah berjalan di 10 kota, mulai dari Bekasi sampai Denpasar. Bintang akan kembali melanjutkan tur ini di Yogyakarta dan Jakarta pada 10 Juni dan 1 Juli mendatang.Adapun stand up show ini akan berdurasi kurang lebih 50 menit sampai satu jam dan keseluruhan materinya akan mengupas pengalaman Bintang dengan si perempuan itu."Cuma satu materi doang, cuma ngomongin perempuan sama bayi, udah. Cuma memang kadang-kadang misalnya ngomongin bayinya begini, pas kota berikutnya ngomongin yang sama, tapi lebih panjang. Jadi misalnya pas lagi run, oh iya inget ada kejadian apa, ditambahin," tutur Bintang kepada Medcom.Selama ini, Bintang Bete dikenal sebagai komika dengan bit-bit one liner, dimana materi komedinya disampaikan melalui kalimat singkat. Tapi di "Stand Up Tragedy Bintang Kecil", Bintang akan memadukan gaya komedi one liner yang sudah menjadi ciri khasnya dengan gaya storytelling atau bercerita."Jadi storytelling tapi versi one liner. Pokoknya jangan panjang-panjang deh, maunya one liner, kalo one liner kepanjangan harus ada punchline-nya gitu. Jadi ya ini one liner, tapi storytelling gitu. Banyak storytelling-nya, banyak one liner-nya, jadi itu gabungan dua-duanya," tuturnya.Bagi Sobat Medcom yang tertarik menonton curhatan Bintang Bete di "Stand Up Tragedy Bintang Kecil", Sobat Medcom bisa mendapatkan tiketnya di sini untuk kota Yogyakarta dan di sini untuk kota Jakarta. Stand up show ini juga akan diramaikan oleh sejumlah opener, seperti Ipin Suci 8, juga Dwik dan Ilham SUCI X.Oh iya, Sobat Medcom juga bisa menonton penampilan komika lainnya seperti Soleh Solihun, Mongol Stres, Popon Kerok, Yono Bakrie, dan Ate di festival stand up comedy lain yaitu Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Kategori PlatinumRp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Kategori GoldRp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Kategori SilverRp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang, kini Sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.(Nicholas Timothy Suteja)