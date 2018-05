Bruce Willis akan Jadi Pelatih Mike Tyson di Film Biopik

Bruce Willis, aktor Hollywood yang dikenal lewat film seri Die Hard, telah dikontrak untuk ikut bermain di film biopik berjudul Cornerman. Bruce akan memerankan Cus D'Amato, sosok pelatih jawara tinju AS Mike Tyson.Kisah biopik ini, seperti dilaporkan Variety, akan berpusat pada hubungan ayah-anak antara pelatih Cus dengan petarung muda berusia 13 yang kelak dikenal sebagai Mike Tyson. Cus mengenal Tyson di New York sebagai remaja yang bermasalah. Pemeran Tyson muda belum diumumkan.Rupert Friend, aktor film laga Hitman: Agent 47, akan menjadi sutradara. Ini menjadi debutnya sebagai sutradara film cerita panjang. Syuting akan dimulai pada musim gugur 2018 atau September."Pada akhirnya, film ini adalah tentang kasih sayang mendalam antara dua talenta ganas, yang masing-masing cukup berani untuk mengakui ketakutan mereka kepada yang lain, sekaligus mendorong satu sama lain untuk jadi lebih baik. Ini adalah kisah tentang pertarungan atas apa yang kau percaya dan film yang akan membuat kau bertanya apa itu kekuatan," kata Rupert dalam pernyataan resmi.Bruce, yang bernama lengkap Walter Bruce Willis, adalah aktor kelahiran 1963 yang menapaki karier awal lewat panggung teater broadway dan televisi. Film layar lebar pertama sebagai aktor utama adalah The First Deadly Sin (1987). Setelah itu dia bermain di Sunset (1988) dan Die Hard (1988) yang melambungkan namanya.Terakhir Bruce muncul dalam film laga Death Wish (2018) garapan Eli Roth. Beberapa film terbaru yang masih dikerjakan antara lain The Bombing dari Tiongkok, Reprisal dari AS, serta film superhero horor Glass garapan M Night Shyamalan.(ELG)