Artis Komik Wonder Woman, William Messner-Loebs Tak Punya Tempat Tinggal

Nama seniman komik William Messter-Loebs tercantum dalam daftar credits film superhero laris Wonder Woman yang dirilis Mei tahun lalu. Namun yang belum diketahui banyak orang, William rupanya sudah tak punya rumah tempat tinggal sejak beberapa tahun terakhir.Cerita ini diungkap oleh jurnalis Fox 2 Derek Kevra, yang bertemu Bill (panggilan Wiliam) melalui relasi keluarganya di Michigan. Sejak 2001, setelah mengalami beberapa masalah pribadi, Bill dan istrinya tinggal dalam rumah mobil di sebuah taman mobil. Mereka tinggal di sana selama 16 tahun hingga rumah bergerak ini diputuskan sudah tidak layak huni.Bill lahir di Michigan pada 1949. Menurut artikel ComicBook, Bill lahir dengan tumor di tangan kirinya, yang segera diamputasi setelah lahir. Beranjak remaja, Bill menunjukkan bakatnya dalam menggambar.Karier komiknya dimulai sekitar awal 1980-an di bawah naungan Power Comics Company dan Noble Comics. Menurut Fox 2, karakter komik asli pertama yang dia buat adalah Wolverine MacAlistaire. Lalu dia juga menulis komik Jonny Quest.Karya Bill untuk Johny Quest menarik perhatian DC Comic. Pada akhir 1980-an, dia direkrut untuk mengerjakan The Flash, Wonder Woman, dan Thor. Menurut ComicBook, Bill menjadi penulis dan berkolaborasi dengan Michael Deodato untuk Wonder Woman. Komik-komik yang mereka kerjakan termasuk yang paling laris dan populer.Karier Bill masih menanjak pada medio 1990-an. Waktu itu komik The Maxx yang dia kerjakan bersama Sam Kieth dan Alan Moore diambil oleh MTV untuk diadaptasi menjadi serial. Mereka pindah ke rumah baru. Namun dalam beberapa tahun, halangan datang.Ibu Bill dan istrinya sakit. Lalu mereka juga diterpa beberapa masalah lain yang membutuhkan uang. Uang dari hasil proyek adaptasi The Maxx semakin menipis. Pada 11 September 2011, Bill akhirnya kehilangan rumah dan digusur.Bill mengaku bahwa kesedihannya hanya berlangsung sehari karena pada hari itu juga, ada tragedi pesawat menabrak gedung kembar WTC di New York. Bill menyimak pemberitaan tragedi tersebut dan sadar bahwa ada masalah yang lebih besar darinya di luar sana.Mereka pun melanjutkan hidup dengan tinggal di rumah mobil hingga 2017. Pada Juni 2017, Bill dan istri menghadiri acara Eisner Awards di Comic Con San Diego. Dia dan Jack Kirby menerima penghargaan Bill Finger Award atas keunggulan mereka menulis buku komik.Pada hari itu juga, Bill mendapat kabar bahwa ada kebocoran gas di rumah mobilnya. Petugas yang mengecek memutuskan bahwa rumahnya sudah tak layak huni. Rumahnya yang kecil dipenuhi kotak dan barang-barang lama yang membuat sirkulasi udara tak lancar. Bill dan istrinya sepakat. Mereka lalu tinggal menumpang dari satu gereja ke gereja lain.Bill menyatakan bahwa dia tidak perlu dikasihani. Satu hal yang dia inginkan adalah pekerjaan untuk menggambar lagi. Dalam kurun waktu ini juga, Bill sedang mendapat bantuan dari Severe Weather Network. Permintaannya untuk mendapatkan bantuan rumah diterima. Dia dan istrinya sedang memilih tempat tinggal baru untuk dihuni.(ELG)