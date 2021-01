9 Episode Serial WandaVision Bakal Tayang di Disney+ Hotstar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Marvel Studios mempersembahkan serial terbaru WandaVision. Serial orisinil ini bakal tayang perdana, secara eksklusif, di Disney+ Hotstar mulai 15 Januari 2021 pukul 15:00 WIB.Tayangan ini menggabungkan konsep serial TV klasik dan Marvel Cinematic Universe. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) dan Vision (Paul Bettany) selaku dua makhluk dengan kekuatan super, menjalani kehidupan di pinggiran kota. Mereka mulai curiga bahwa semuanya tidak berjalan seperti yang terlihat.Serial ini disutradarai oleh Matt Shakman dengan Jac Schaeffer sebagai head writer. WandaVision juga turut dibintangi oleh Kathryn Hahn sebagai Agnes dan Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau, yang muncul pertama kali dalam Captain Marvel.Kat Dennings akan kembali memainkan perannya sebagai Darcy dari Thor dan Thor: The Dark World. Sedangkan Randall Park, akan kembali memainkan perannya sebagai Jimmy Woo dari Ant-Man and The Wasp.Serial ini akan menampilkan original theme song oleh para penulis lagu pemenang penghargaan Oscar. Mereka adalah Kristen Anderson-Lopez dan Robert Lopez (Frozen), yang menulis lagu-lagu unik untuk beberapa episode, mulai dari tahun 1950-an hingga awal tahun 2000-an.WandaVision merupakan serial orisinil Marvel Studios pertama yang dibuat secara eksklusif untuk Disney+, dan menjadi awal untuk kelanjutan dari Marvel Cinematic Universe (MCU). Perilisan WandaVision akan dilanjutkan dengan The Falcon and The Winter Soldier yang akan tayang di Disney+ Hotstar pada 19 Maret 2021 mendatang.Serial yang satu ini akan dibintangi oleh Anthony Mackie sebagai Sam Wilson yang juga dikenal sebagai The Falcon dan Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes yang juga dikenal sebagai The Winter Soldier. Menceritakan perjalanan keduanya yang datang bersamaan di momen-momen terakhir Avengers: Endgame, dalam petualangan yang menguji kemampuan dan kesabaran mereka.Disutradarai oleh Kari Skogland dengan Malcolm Spellman sebagai head writer. Keenam episode dari serial ini juga dibintangi oleh Daniel Bruhl sebagai Baron Zemo, Emily VanCamp sebagai Sharon Carter, dan Wyatt Russell sebagai John Walker.Menyusul kedua serial tersebut, Loki dipastikan akan debut di Disney+ pada bulan Mei mendatang. Tentunya, menampilkan karakter ikonik God of Mischief saat keluar dari bayang-bayang saudaranya dalam serial baru yang mengambil latar setelah kejadian Avengers: Endgame.Tom Hiddleston kembali memerankan Loki, bersama dengan Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, dan Richard E. Loki disutradarai oleh Grant. Sedangkan head writer-nya ialah Kate Herron dan Michael Waldron.(ELG)