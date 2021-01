Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drama Korea (Drakor) Please Don't Date Him bakal habis karena telah tayang delapan episode. Di episode terakhir, Lee Jun Young And Song Ha Yoon akan mengalami momen penuh kasih.Drakor ini menceritakan tentang Seo Ji Sung (Song Ha Yoon), yang mempelajari rahasia dari kulkas AI-nya (memiliki ternologi canggih). Kulkas ini ini menyajikan data pribadi banyak orang.Seo Ji Sung pun mencari tahu tentang pria yang harus dihindari. Kemudian, ia bertemu Jung Gook Hee (Lee Jun Young), seorang petugas pemadam kebakaran yang menghindari teknologi, karena nyaman hidup tanpa smartphone.Pada potongan gambar yang baru dirilis, Seo Ji Sung dan Jung Gook Hee berdiri dengan pakaian rapi, di lokasi tak dikenal yang dihiasi dengan bunga-bunga indah. Lengan Jung Gook Hee merangkul bahu Seo Ji Sung saat keduanya saling menatap dengan penuh kasih sayang. Seo Ji Sung juga terlihat memegang buket bunga cantik.Di episode 9, Seo Ji Sung dan Jung Gook Hee terancam putus setelah menikmati adegan romantis. Sebab, trauma masa kecil Jung Gook Hee terkuak.Hal ini berawal dari peran yang dikirim seseorang tak dikenal melalui kulkas canggih milik perusahaan Seo Ji Sung. Pesan itu memperlihatkan data identitas Jung Gook Hee.Kemudian, Jung Gook Hee menjauhi Seo Ji Sung dengan menyatakan bagwa dirinya tidak bisa memahami orang yang dicintainya itu. Mereka terpisahkan sementara waktu.Namun, di cuplikan episode 10 menunjukkan Seo Ji Sung dan Jung Gook Hee berbaikan. Tertulis juga kalimat, 'romansa yang memilukan'. Lalu, bagaimana cara mereka memperbaiki hubungan asmara yang telah retak?Episode terakhir Drakor Please Don't Date Him tayang pada Senin, 11 Januari 2021 di stasiun televisi MBC Every 1.(ELG)