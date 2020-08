Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sineas film, Joko Anwar, menyambut baik kehadiran platform Disney Plus Hotstar di Indonesia. Platform tersebut akan menginvansi Tanah Air pada 5 September 2020."Senang bisa menyambut Disney Plus Hotstar hadir di Indonesia," kata Joko dalam Disney Plus Hotstar Grandfest, yang digelar pada Senin 10 Agustus 2020.Joko menambahkan, film-film dari Jagat Sinema Bumilangit atau Bumilangit Cinematic Unviverse juga akan ditayangkan di platform Disney Plus Hotstar. Gundala menjadi salah satu film yang akan ditayangkan di platform tersebut awal tahun depan."Film-film Bumilangit Universe, atau BCU akan hadir di Disney Plus Hotstar setelah rilis di bioskop. Gundala akan tersedia di Disney Plus Hotstar pada Februari 2021.Dalam agenda Disney Plus Hotstar Grandfest itu Joko kembali memberikan informasi mengejutkan lainnya. Sineas asal Medan itu mengungumkan bintang baru yang akan memerankan film-film di Bumilangit Cinematic Universe berikutnya."Saya juga ingin dalam kesempatan ini menyampaikan sesuatu menarik pada semuanya. Saya ingin menyampaikan bahwa kami sedang menggarap film BCU berikutnya. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengungumkan para pemeran dalam film ini," terang Joko.Para bintang tersebut di antaranya Christine Hakim, Dimas Anggara, Jefri Nichol hingga Reza Rahadian. Lebih lanjut, Joko memaparkan dirinya tak sabar bisa menyaksikan karya filmnya hadir di platform Disney Plus Hotstar."Saya merasa senang dan merasa bersemangat untuk melihat karya saya ditayangkan di Disney Plus Hotstar," tandasnya.(ASA)